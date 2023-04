¿Qué tiene que hacer Alcaraz para destronar a Djokovic antes de Roland Garros?

Carlos Alcaraz se ha convertido en el gran favorito para conquistar Roland Garros. El murciano ha arrasado en Barcelona mientras que Djokovic llegará al último Masters 1.000 de tierra con un balance de 2-2, y Nadal todavía no habiendo jugado. Alcaraz ha recortado 105 puntos a Novak Djokovic en el ranking ATP, que sigue liderando el serbio pese a perder semejante cantidad de puntos respecto al murciano esta semana, tras el triunfo de este último en Barcelona y el tropiezo del de Belgrado en Banja Luka.

De los 470 puntos de diferencia a favor del serbio de la semana pasada, se pasa a los 365 puntos tras la actualización, este lunes, del ranking mundial. Así que el Mutua Madrid Open, que empieza esta semana, podría hacer cambiar las cosas.

Así amanece este lunes el Top 🔟 mundial: 1⃣ Djokovic

2⃣ Alcaraz

3⃣ Medvedev

4⃣ Ruud

5⃣ Tsitsipas

6⃣ Rublev

7⃣ Rune

8⃣ Sinner

9⃣ Auger-Aliassime

🔟 Fritz@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 24, 2023

La derrota de Djokovic ante su compatriota Dusan Lajovic (4-6 y 6-7) en los cuartos de final del torneo ATP250 de Banja Luka le hicieron perder esos 105 puntos, mientras que Carlos Alcaraz defendió título y puntos en Barcelona al ganar el Godó contra Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-4).

Djokovic no participará en el Masters de Madrid, por lo que no podrá defender los puntos del año pasado, cuando llegó a las semifinales. El murciano, verdugo del serbio en la capital española en 2022, defiende los 1.000 puntos y además tiene una ventaja: en Roma no jugó el año pasado mientras que Djokovic sí defenderá en Italia esos 1.000 puntos. El escenario apunta a un cambio de líder antes de la gran cita de la temporada de la tierra batida: Roland Garros a finales de mayo.

Nadal se mantiene en el puesto 14

Por otro lado, Rafa Nadal sigue en el puesto 14 mundial, con Pablo Carreño perdiendo 5 puestos y cayendo al número 22: fue finalista en Barcelona 2022 y perdió 300 puntos, y Roberto Bautista queda en el número 25.

El quinto español mejor situado en el ranking ATP es el malagueño Alejandro Davidovich, que sube 3 plazas hasta la número 35 tras su buen Godó, torneo en el que perdió en cuartos de final ante, precisamente, el ganador Carlos Alcaraz.