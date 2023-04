La mejor Paula Badosa da un golpe sobre la mesa en Madrid ganando a Coco Gauff

Suele ocurrir que el primer partido en el Mutua Madrid Open sea un infierno y posteriormente, ya en el segundo y con las sensaciones cogidas, el jugador o la jugadora en cuestión saque a relucir todo su tenis. Eso pasó con Paula Badosa en su segundo partido en la central de la Caja Mágica. Era un partido muchísimo más complicado que el que jugó en primer ronda, sobre todo porque Coco Gauff llegaba como número 6 del mundo y hablamos de toda una subcampeona de Roland Garros, sin embargo, Paula fue un huracán.

Desde el minuto uno de partido se vio a la jugadora española con una agresividad propia de una tenista que se había quitado un tremendo peso de encima ganando en su debut. Lejos quedaron esos momentos de máximo tensión del inicio del campeonato y se pudo ver a Paula buscarle las cosquillas a la norteamericana sin tanta presión en cada golpe.

Solo con ver los primeros servicios de Coco ya se podía intuir lo que iba a ocurrir. Paula le rompió el primero, casi logra hacerlo en el segundo y lo logró en el tercero. Coco se vio sin saque, llegando incluso a hacer primeros a solo 128 km/h y Paul aprovechó los miedos de su rival para hacer sangre. La primera manga se saldó con 6-3 para la española y la pista se puso cuesta abajo para los intereses de Badosa.

En el segundo set, huracán Paula. Rosco de manual sin nada que hacer para una Gauff superado por su rival y por ella misma. Badosa, sabedora de que este año se le han escapado muchas Top 10 con los partidos casi resueltos, no bajó de revoluciones y paso a paso cerró un gran 6-0 que le permite coger confianza para el resto del torneo que, ojalá, sea lo más largo posible.

En rueda de prensa, Paula reconoció sus grandes sensaciones: "Voy paso a paso. Estoy muy contenta de haber afrontado el partido de una manera tan buena mentalmente. He perdido partidos en los que también he estado a gran nivel, pero ganar siempre sienta mejor. Estos partidos me dan confianza. Me veo al nivel de las mejores. Son pequeños detalles. En mi caso es algo más mental que de tenis. Esa continuidad me dará mucha confianza".

Además, Paula confesó que este año está más tranquila y está gestionándolo mucho mejor: "El año pasado no lo gestioné bien. Soy muy emocional. Además nosotras solo tenemos un torneo en casa y quieres hacerlo bien. He conectado mucho con el público y eso siempre me ayuda. Me encanta jugar aquí. Estuve nerviosa el primer día y aún así lo disfruté. En esta pista se me ponen los vellos de punta y eso hacía tiempo que no me ocurría".