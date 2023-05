El conflicto entre Rusia y Ucrania llega al Mutua Madrid Open

Da igual que la mayor parte de jugadores y jugadoras de Rusia hayan mandado mensajes de apoyo a Ucrania o no se hayan posicionado del lado de Putin, porque siempre que un jugador ucraniano y ruso se cruzan la posibilidad de que no haya saludo inicial o final es más que probable.

Eso pasó en el Mutua Madrid Open. Concretamente en el choque del circuito WTA que enfrentó a Daria Kasatkina con la ucraniana Tsurenko. El partido cayó del lado de la rusa por 6-4 y 6-2 y cuando llegó el momento de saludarse al final, la ucraniana negó el saludo a Daria.

Este fue el momento:

🇺🇦🇷🇺 La ucraniana Lesia Tsurenko le negó el saludo a la rusa Daria Kasatkina, a pesar de que esta última declaró públicamente su oposición al gobierno de Vladímir Putin y la guerra.pic.twitter.com/vjrjtqQEkY — Histoporte (@histoporte_) April 30, 2023

"Entiendo que no nos den la mano por la guerra. Sé cómo lo están pasando. No pueden volver a casa entre un torneo y otro", dijo la jugadora rusa en rueda de prensa. Una Kasatkina que incluso se ha posicionado en contra del gobierno ruso y su invasión, aunque eso no hizo que su rival la saludara al final del choque.

Hay que recordar que Tsurenko ya se negó en su día a jugar contra la bielorrusa Sabalenka en Indian Wells. Lo hizo porque Aryna tiene una gran relación y cercanía con el presidente de su país, Aleksandr Lukashenko, que a la vez es un partidario fuerte de Vladimir Putin.