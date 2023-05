No pudo ser. Otro año más Paula Badosa se queda a las puertas de hacer un gran torneo en Madrid. El año pasado jugó dos partidos y cayó ante Simona Halep. Este curso ha ganado un encuentro más, pero perdió en octavos ante una intratable María Sakkari. Las sensaciones malas. La cara de Paula, de circunstancias. Otro año más, sin sueño en Madrid.

El partido solo tuvo dos colores y no fueron el rojo y amarillo de la bandera española sino el azul y blanco de la de Grecia. María hizo valer su condición de favorita y de Top 10 ante una Badosa que hizo más un partido de supervivencia que de dominación. Cuando eso pasa, Paula sufre mucho y además, sobre todo últimamente, le cuesta un mundo recuperarse de los mazazos que se van sucediendo durante el encuentro.

Según iban pasando los minutos, la derecha de Paula se hacía cada vez más pequeña y encogida, algo que aprovechó Sakkari para soltarse y dominar de principio a fin a base de profundidad, velocidad, variedad de golpes y falta de dudas en sus golpeos. Todo lo contrario que Paula. La griega no dudó en ningún momento y Badosa tampoco hizo heridas leves en la piel de acero de su rival.

El primer set se cerró con un tanteo de 6-4 y en el segundo, más de lo mismo. Paula solo se soltó en momentos muy concretos y cortos de esta segunda manga y a María le bastó con mantener el ritmo para coger distancias a la primeras de cambio. Break inicial, más dudas para Paula y partido encaminado para la número 9 del mundo.

Como conclusión podemos decir que Paula sigue con esa caminar dudoso en su carrera. Alterna grandes partidos como el jugado ante Coco Gauff con otros irregulares como el de su debut y algunos sin dar demasiada pelea como este último ante Sakkari. Aún lejos de su mejor nivel y con un ranking alejado de sus mejores registros, el futuro de Badosa se antoja complicado de cara a Roland Garros.

En rueda de prensa, Paula quiso mostrarse positiva y habló del proceso más que de los resultados: "Creo que María ha jugado muy sólida. Ha jugado muy bien. Obviamente no me he sentido bien ni he tenido las mejores sensaciones. Si ante una Top 10 no tienes unos mínimos positivos cuesta mucho buscar la victoria. Aún así me voy bien de Madrid. Estoy en un proceso. Me voy sintiendo mejor desde hace un mes. Después del bache que he pasado me voy con buenos partidos. Tanto en Stuttgart como aquí me voy, fastidiada por perder, pero sacando cosas positivas de cara a Roma y París".

Eso sí, Paula es ambiciosa y lo dejó claro ante los medios: "Mi objetivo es estar entre las mejores del mundo. Siento que debo estar ahí. Siento que tengo ese nivel. Ahora estoy intentando estar estable y no ser tan autodestructiva como antes. De cara a Roma y París tengo que mejorar un poco de todo. Tenísticamente tengo que ir más tranquila, pero siendo ofensiva y atrevida. A nivel mental estoy bien aunque tengo que seguir buscando la tranquilidad y la estabilidad. Estoy en un proceso a varios niveles y de momento creo que lo estoy haciendo... correcto".