Carlos Alcaraz es indomable y frustra a Khachanov para llegar a semifinales

Por momentos pareció que sí iba a tener problemas Carlos Alcaraz para superar a Karen Khachanov, pero el ruso, que ha jugado tres veces ante el español y ha perdido las tres, ya sabe que en Madrid, sobre todo en Madrid, el jugador murciano tiene más vidas que un gato. El ruso se tirará horas pensando en las bolas que tuvo para ponerse 1-5 en el segundo set y también pensará en el 2-5 que tuvo a favor y que perdió para acabar cediendo en la segunda manga por 7-5. Todo porque Carlos provoca pesadillas en cualquier rival.

Alcaraz, aparte de una derecha dominante y un repertorio de juego espectacular, tiene madera de grande, es decir, mejora su nivel de tenis cuando tienes las cosas difíciles. Lo que han hecho toda la vida los Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Parece que tienes opciones de ganarles, estás jugando mejor que ellos, pero en cuanto se conectan de nuevo, adiós al partido.

Ante Khachanov, Alcaraz tiró de oficio para una vez ganado el primer set 6-4 con relativa facilidad, no perder la calma en el segundo cuando peor estaban las cosas. Carlos tuvo paciencia, superó la desconexión de 20 minutos que tuvo tras ganar el primer set y a partir de ahí fue retando al ruso para recuperarle un 2-5 en contra. Khachanov, desesperado, empezó a correr de lado a lado y cuando ya no podía más, dejadas de Carlos. La especialidad de la casa para poner en pie al público. Además, más de 30 winners del español. Una auténtica locura imposible de dominar para Karen.

"Me ha llevado al límite. Es un gran jugador y he tenido que ir con todo. Soy un jugador que lee bien las situaciones. Cerrar los sets es difícil y cuando él ha tenido opciones de hacerlo en el segundo sabía que tendría mi momento. Se ha decantado por nada y he estado ahí para aprovechar la oportunidad. Sabía que tenía que estar fuerte y a la primera lo he conseguido", comentó Alcaraz a pie de pista.

Mañana descanso para Carlos, que reconoció que lo aprovecharía para descansar: "Calma y tranquilidad. No nos vamos a agobiar y lo mejor es estar fresco y preparado para las semifinales del viernes". Su próximo rival sale del Coric-Altmaier.