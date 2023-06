McEnroe lanza un órdago sobre los Grand Slams que puede ganar Carlos Alcaraz

Sabe de lo que habla porque es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. Y también sabe lo que es que la juventud no sea un obstáculo para lograr éxitos tempranos. Hablamos de John McEnroe, ganador de siete Grand Slams, que ha concedido una entrevista al diario As en la que ha hablado del campeón español, Carlos Alcaraz. Además, también charló sobre el futuro incierto de Nadal y el presente de Djokovic.

El exjugador norteamericano lanzó un número aproximado de los Grand Slams que puede ganar Carlos Alcaraz: "Si hace 15 años me preguntas cuántos podrían ganar Nadal o Djokovic, antes pensaba que siete estaban muy bien. Ahora no lo son tanto. Recuerdo cuando Sampras ganó su 14º y se retiró con 31 años. Parecía una gran manera de cerrar su carrera y que iba a pasar mucho tiempo hasta que alguien lo atrapase. Y no uno, sino tres chicos han superado los 20 Grand Slams. Es una locura. Decir que Alcaraz puede llegar a 10 sería algo muy grande, increíble. Le pondría por encima de casi todo el mundo. Es difícil adivinarlo en este punto. Creo que, si se mantiene sano, puede ganar diez fácilmente. Pero no quiero poner mucha presión en él. Es el mejor que he visto a su edad. Sientes que puede ganar 25, la gente espera mucho de él. Pero ganará muchos, yo creo".

Eso sí, para Roland Garros, McEnroe dejó claro que no se puede descartar al gran Novak Djokovic: "No, todo eso es anticiparse. Para mí, los dos llegarán a semifinales a no ser que haya una gran sorpresa, y es muy excitante. Alcaraz es muy eléctrico, y Djokovic tiene una gran táctica. Se crece en esos momentos, va a por todos los récords... Nadie lo descarta, eso te lo aseguro".

McEnroe también habló del posible Grand Slam 23 de Djokovic y si eso le serviría para ganar el título de mejor jugador de la historia por delante de Nadal o Federer: "Eso depende de la opinión de cada uno, hay argumentos para que cada uno de los tres lo sea. Es el único que habría ganado cada uno al menos tres veces. El hecho de que haya hablado abiertamente de que ese es su objetivo, hay que tener narices para ello. Ahora, diría que Nadal es el mejor de la historia en tierra batida, Novak en pista dura y Roger en hierba. Djokovic está ahí".