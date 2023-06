Tercer título de Roland Garros para Novak Djokovic. El serbio se ha impuesto al noruego Casper Ruud en la final disputada en la Philippe Chatrier, por 7-6 (1), 6-3 y 7-5 después de tres horas y 13 minutos de partido, para conseguir su vigésimo tercer título de Grand Slam, deshaciendo así el empate a 22 que tenía con Rafa Nadal.

Además, el serbio, de 36 años, regresa al número uno del ranking mundial con su victoria en París, donde vuelve a conquistar el título tras los obtenidos en 2016 y 2021. Junto a ellos hay que sumar otros 20 grandes: diez triunfos en el Abierto de Australia, siete en Wimbledon y tres en el US Open.

En total, 23 majors para Djokovic, el único tenista que ha ganado los cuatro grandes en al menos tres ocasiones, aumentando así su leyenda todavía más. Iguala los 23 grandes de Serena Williams y se queda a uno solo del récord absoluto que todavía posee la australiana Margaret Smith Court.

Este domingo, ante una Philippe Chatrier abarrotada, Nole mantuvo su altísimo nivel de tenis para hacerse con el título por la vía rápida, a pesar de empezar perdiendo su saque en el primer set. Ruud, de 24 años, fue de más a menos y acabaría rindiéndose a la superioridad de su rival. El noruego afrontaba su tercera final de un grande y la segunda consecutiva en París tras haber perdido la del año pasado frente a Nadal (6-3, 6-3 y 6-0). Tampoco ha podido estrenarse en esta ocasión el nórdico, que cedió ante el nuevo número uno del mundo.

Djokovic, campeón de Australia en enero por décima vez, desbanca otra vez en lo más alto del ranking al español Carlos Alcaraz, a quien eliminó el pasado viernes en semifinales al aprovecharse de los calambres del murciano. Deja atrás a otro español como Nadal, ausente este año en la capital francesa por lesión, en la carrera de los Grand Slam que ha mantenido históricamente con el balear (22) y con el suizo Roger Federer (20).

Nole manda por primera vez en el llamado Big Three, estirando también su récord histórico de semanas en el número uno (388), y lo celebró tirado en la tierra para sacar poco a poco la euforia de un camino con todo tipo de avatares. El serbio ganó confianza al apuntarse un primer set discreto y en el segundo no dio opción. Ruud aguantó en el tercero, pero la concentración de su prestigioso rival no bajó.

Djokovic ató su victoria con la autoridad de una era, con al menos tres títulos ya en cada uno de los cuatro Grand Slams. Una gesta sencillamente impresionante. A las 18:44 de este domingo 11 de junio alzaba la Copa de los Mosqueteros al cielo de París. Segundos después escuchó el himno nacional de Serbia y empezó hablando en francés: "Muchas gracias a todos porque es un momento especial en mi vida. 23 Grand Slams aquí en París... estoy muy emocionado. Gracias a todos por vuestra presencia y vuestra energía, no sólo hoy sino durante todo el torneo".

Luego, ya en inglés, se rindió en elogios hacia Ruud: "Eres una de las mejores personas del circuito, lo dice todo el mundo. Todos en tu entorno me han tratado siempre muy bien, así que les tengo muchísimo respeto. Lo siento por el resultado de hoy".