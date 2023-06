Corretja revela cómo se enteró de la relación entre Paula Badosa y Tsitsipas

Son, deportivamente hablando, la pareja del año 2023 y lo son desde hace pocos días cuando Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas decidieron hacer público su romance. Además no lo hicieron de forma discreta con una o dos fotos sino que subieron prácticamente un álbum de fotos y vídeos para enloquecer a los hinchas de ambos tenistas.

Ahora, días después del boom, Paula Badosa ha pasado por El Larguero de la Cadena Ser y ha hablado de su relación con Stefanos. También estuvo Alex Corretja y el exjugador y ahora comentarista contó una divertida anécdota sobre cómo se enteró de la esta historia de amor.

Así lo contaba Corretja:

😂‼️ La brutal anécdota de @AlexCorretja74 con @PaulaBadosa y @steftsitsipas cuando su relación todavía no era pública Un as de la intuición... pic.twitter.com/WkqOjucGi6 — El Larguero (@ellarguero) June 21, 2023

"Yo era ajeno absoluto a que ellos dos estaban empezando una relación y Paula estaba en pista cuando yo entro a entrevistar a Tsitsipas y por casualidades de la vida yo le pregunto el porqué de tocarse la cabeza con el dedo después de ganar los partidos. Me miró como diciendo este tío sabe algo y quiere rascar y yo decía, yo no sé nada, solo soy curioso. Él estaba mandando un mensaje directo a Paula y no me quiso contestar a la siguiente pregunta que le hice sobre la música que escuchaba. Y resulta que eran todo mensajes para la señorita Badosa", contó Alex.

En el aspecto meramente deportivo, Paula no pudo confirmar si llegará a Wimbledon tras la lesión que le impidió jugar en Roland Garros: "La lesión se está recuperando rápido. Dije que quería llegar a Wimbledon, pero sé que si llego no va a ser al 100%. Estoy empujando, lo estoy intentando: no he tenido la oportunidad de jugar ningún Grand Slam y se me hace duro mentalmente".