El US Open de los porros: así es la polémica por el olor a marihuana en las pistas

Alexander Zverez en segundo lugar y María Sakkari en el primero. Ellos dos, tanto el jugador alemán como la jugadora griega se han quejado del olor a "porro" que hay en las pistas del US Open. Este problema no es nuevo, pero parece que cada año va a más y las quejas empiezan a ser constantes.

"Quiero preguntarte sobre el ambiente alrededor de jugar en Nueva York. Maria Sakkari se quejó ayer de que el olor a marihuana llegaba hasta su pista", le comentaba el periodista a Alexander Zverev en plena rueda de prensa tras su primer partido del torneo. El alemán no se mordía la lengua y contestaba lo que muchos piensan y solo algunos se están atreviendo a decir, aunque cada vez son más.

"Está por todos sitios. Literal, por todos sitios. La pista entera huele a porro. Solo he jugado aquí una vez, pero sí, la pista 17 huele definitivamente como el salón de Snoop Dogg", sentenció Zverev entre risas.

Pese a ello Zverez ganó con facilidad su primer partido por un triple 6-4 ante Vukic:

Poco a poco, Zverev cocina sus puntazos a fuego lento.

"El olor, oh Dios mío... creo que era hierba, que el olor venía del parque", dijo Sakkari. Por otro lado, la española Masarova confirma este olor aunque no cree que le haya afectado: "Era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido. También lo olí ayer en el entreno, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. No lo piensas, lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención"