Carlos Alcaraz ya está en cuartos del US Open. El murciano, número uno del mundo y defensor del título en Nueva York, ha aplastado este lunes al italiano Matteo Arnaldi (61), logrando con autoridad y mucha confianza el billete para la antepenúltima ronda del último torneo de Grand Slam del curso.

El de El Palmar fue muy superior a su rival, cerrando el partido por la vía rápida por 6-3, 6-3 y 6-4 en menos de dos horas (una hora y 57 minutos). Alcaraz, que sigue dando pasos gigantescos en el mundo del tenis con sólo 20 años, ha disputado tres ediciones del US Open y en todas ellas ha alcanzado los cuartos de final.

Tras ceder su primer set del torneo en la anterior ronda ante el británico Daniel Evans (6-2, 6-3, 4-6 y 6-3), en esta ocasión el número uno del mundo no se despistó en ningún momento y, salvo un momento puntual de la tercera manga, siempre dio la sensación de control ante Arnaldi, debutante en estas lides en un Grand Slam y animado por su gran triunfo ante Cameron Norrie.

Sin embargo, el italiano no logró dar con la tecla para hacer daño al español. Bajo una Arthur Ashe techada, Alcaraz se mostró muy firme, sobre todo con el servicio, y fue creciendo poco a poco, dejando una vez más destellos de su enorme calidad y variedad de golpes para desarbolar al tenista de San Remo, que tampoco fue capaz de aprovechar su oportunidad cuando se puso por delante en el marcador.

Tras unos compases de tanteo, en los que el actual campeón no empezó fino y con demasiados errores no forzados, Alcaraz no perdonó su primera oportunidad al resto para ponerse 0-40 y romper por primera vez pese a la resistencia de Arnaldi, mucho más errático en su intento de ser agresivo. El de El Palmar no desperdició la ventaja, se asentó aún más en la pista y no sólo se hizo con el set, sino que comenzó rompiendo en el segundo tras un sensacional passing. El italiano no se dejó llevar y se mantuvo al acecho esperando alguna desconexión de su rival, que únicamente le concedió un 40-40 con 4-3, situación salvada con su habilidad y talento en la red.

Un nuevo break permitió al primer cabeza de serie cerrar la segunda manga y empezar de nuevo por delante la tercera. Sin embargo, el italiano decidió seguir resistiendo y encontró por fin premio con un gran juego al resto para lograr por fin la ansiada rotura y verse por primera vez por delante en el electrónico. Pero fue un espejismo porque Alcaraz se rehizo al instante para frenar la alegría de su oponente y restablecer el equilibrio con una rápida rotura. El murciano recuperó su fortaleza al servicio y con 5-4 tiró de su mayor experiencia para conseguir un nuevo y definitivo quiebre para sellar su pase a los cuartos.

Ahora le espera un duro rival, pues en la penúltima ronda se medirá al vencedor del duelo entre el italiano Jannik Sinner, sexto cabeza de serie, y el alemán Alexander Zverev, duodécimo.