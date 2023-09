El punto de otro planeta con fallo catastrófico que pudo cambiar el Djokovic-Medvedev

Novak Djokovic es eterno y casi invencible, pero si tienes una oportunidad de hacerle daño no puedes, ni de broma, dejarle vivo. Eso fue lo que hizo Daniil Medvedev con un punto que pudo cambiar el sino del encuentro en la final del US Open 2023. Todo ocurrió en el segundo set y con Djokovic acusando el cansancio de tanto intercambio largo de golpes.

Con 5-3 y bola de set en la segunda manga, el tenista ruso cometió un error garrafal al subir a rematar una pelota que Novak casi daba por perdida.

Este fue el punto:

"Seguro que me arrepiento, debería haber ganado el segundo set, pero a veces el tenis no es tan fácil. Tenía dos opciones y elegí la equivocada. El segundo parcial fue en el que mejor jugué y no lo gané. Es normal que el partido haya acabado así, porque en el primer y tercer set no hay mucho que decir. Si tal vez hubiera ganado el segundo, habría sido un partido diferente. No sé si lo analizaré. Cuando nos enfrentemos la próxima vez, será una historia diferente. Así es la vida y así es el tenis. Intentaré hacerlo mejor", comentó Daniil en rueda de prensa.

Esa bola que pudo meter en el paralelo y mandó al cruzado de forma equivocada ya es historia del tenis aunque seguramente quede en el olvido. Sin ese fallo y con el segundo set en el bolsillo, el partido podría haber sido muy diferente.