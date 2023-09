Djokovic presume de español en rueda de prensa y deja una anécdota histórica

Tiene muchos críticos y muchos adoradores, pero Novak Djokovic jamás pasa desapercibido. Con 24 Grand Slams en su palmarés, el que más en la historia del tenis masculino y empatado con Margaret Court en el total, Djokovic es ya sin duda el mejor de este deporte y cuando las cosas le van bien suele dejar momentos muy graciosos para el recuerdo y el anecdotario.

Actualmente, Novak se encuentra disputando en Valencia la Copa Davis con Serbia y ha concedido una rueda de prensa previa a su debut. En ella ha dejado varios momentos interesantes, como por ejemplo demostrar que el español se le da bastante bien. No en vano tiene casa en Marbella, donde pasa bastante tiempo durante el año.

Este fue el momento en el que Djokovic paró la rueda de prensa para apuntarse en el móvil cómo se dice "echar de menos":

🤣😅 "¿Qué es echar de menos?" Novak Djokovic y una clase rápida de español. #CopaDavis #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/mbFkHS5CmC — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 14, 2023

Además Djokovic defendió a Carlos Alcaraz, al que algunos critican por haber priorizado descansar a ir con España en esta Davis: "En 20 años de carrera, no siempre he jugado con Serbia. No se enfaden con él. A veces te sientes cansado. Estoy seguro de que si España se clasifica para la fase final de Málaga, estará allí. En cualquier caso, también creo que en algún momento ganará la Copa Davis con España".