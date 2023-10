Benoit Paire es un auténtico personaje. El tenista francés, que llegó a ser el número 18 del tenis mundial, ha caído a los infiernos y se dedica a generar polémica, enfrentarse con público y jueces de silla y dar una imagen dantesca en cada partido.

A sus 34 años, su última polémica la hemos vivido en Málaga, en el torneo Challenger, un 125 con jugadores de gran nivel (los mejores que no han ido a Shanghai).

Un gran torneo que se ha visto empañado por un payaso sin gracia, que es en lo que se ha convertido el tonto de Benoit Paire que dio un espectáculo bochornoso contra el español Pedro Martínez.

Con una desgana terrible, obsequió a los presentes con una cascada de faltas de respeto.

Special effort by our beloved Benoit today pic.twitter.com/DWO6tD8dTJ — Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 9, 2023

El lamentable espectáculo indignó al público y que dejó también perplejo a Pedro Martínez.

Las polémicas de Paire

En 2021 en Buenos Aires escupió en la línea de fondo al lado del juez de silla.

❌ Así no, Benoit 🇫🇷 Tras una discusión con el umpire por un pique, el francés escupió en el lugar de la polémica 😡 pic.twitter.com/Qm6SVNGRlo — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) March 4, 2021

Sus críticas al tornero de Montecarlo

También en 2021, el francés rajó del torneo de Montecarlo, en el que se despidió, como es constumbre en él, en primera ronda.

"Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime", comenta, quejándose a la vez de las restricciones por la Covid-19.

"Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la pista", añadió, en rueda de prensa.

La ausencia de público le quita las ganas al tenista francés: "Para las ratas muertas del tenis, estoy seguro que es genial venir aquí. Es como si estuvieran entrenando. En un momento dado, si tú conoces el circuito, conoces Montecarlo y ves cómo es esto ahora, te dan ganas de tirarte por la borda", sentencia.

Amenazas de muerte en 2022

Paire, tras cosechar una nueva derrota, en este caso en Estoril ante el surcoreano Kwon Soon-woo, varias personas anónimas le lanzaron amenazas de muerte en Twitter, situación que el propio tenista se encargó de denunciar en su cuenta personal.

"Madre mía como no ganes esto aquí. Estas muerto. Puta escoria. Date por muerto. Te vamos a asesinar hijo de puta". El francés cayó derrotado en dos mangas, lo que provocó que un buen puñado de usuarios, con clara relación con el mundo de las apuestas deportivas, le lanzaran amenazas de muerte.

Dijo que cambió hábitos en 2022

El año pasado aseguró que quería volver a la élite, que había cambiado hábitos, como dejar de salir de fiesta y beber, y que sentía el fuego competitivo en su cuerpo:

"Me he vuelto a concentrar en las cosas importantes. Decidí ser más profesional, no salir a fiestas nocturnas y dejar de beber alcohol. Hacía mucho tiempo que no sentía el fuego competitivo, que no tenía ganas auténticas de ganar un partido, Voy a tomármelo partido a partido. Antes venía a los torneos a ganar un dinero y ver qué pasaba, pero ahora percibo cada evento como un pasito más hacia arriba. He entrenado duro a nivel físico, hice test muy exigentes y mis piernas vuelven a funcionar a pleno rendimiento. Siento que ahora sí es el momento".

Las buenas intenciones le duraron bien poco al ínclito Paire.