¿Está más cerca el Roger Federer-Rafa Nadal en el Santiago Bernabéu?

¿Quieres volver a ver a Roger Federer jugando al tenis? Pues ahora es posible. Su retirada no tiene marcha atrás porque el suizo no volverá a jugar un partido oficial, pero sí lo hará a nivel amistosos. El 20 veces ganador de Grand Slams quiere volver a competir y se está preparando para ello.

"Ya no soy tenista por lo que tengo que prestar más atención a lo que como, por ejemplo. Quiero mantenerme en forma porque me gustaría jugar algunas exhibiciones", comentó Roger Federer en el homenaje que recibió el viernes en Shanghái.

¡Que lindo verte, Roger! 😍❤️ 🇨🇭 Federer, listo para su homenaje en el M1000 de #Shanghai. pic.twitter.com/mIEquhIUB0 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 13, 2023

Federer quiere volver a jugar y se está cuidando mucho para hacerlo en condiciones: "Intento ir al gimnasio cuatro veces a la semana, que era algo impensable en mí. Me monté un gimnasio en casa la semana después de la Laver Cup de Londres. Al final de mi carrera me lo puse. Reconozco que es un poco raro, pero ahora no me queda otra que usarlo".

El sueño de mucha gente sería ver a Federer volviendo a jugar un partido ante Rafa Nadal y con el Santiago Bernabéu a punto de tener su gran reestreno, el duelo soñado podría ser una realidad.