Misterio Garbiñe Muguruza: ¿Volverá al tenis la campeona de Wimbledon y Roland Garros?

"A día de hoy no tengo ninguna intención. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana". Estas son las palabras de la gran campeona española Garbiñe Muguruza, la cual lleva fuera de los circuitos varios meses.

¿Volverá al tenis la campeona de Wimbledon y Roland Garros? De momento está claro que no. La propia Garbiñe lo ha confirmado con las palabras citadas anteriormente en una entrevista para la revista Women’s Health.

Muguruza también explicó su cambio físico tras meses sin entrenar y competir al máximo nivel: "Mi forma física ha cambiado, porque al no estar en competición intento mantenerme en forma sin necesidad de entrenar al límite. Voy al gimnasio regularmente, las máximas veces a la semana. Me encanta hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo... Aprovecho para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para tenis no me daba el tiempo".

Su última aparición pública fue en una exhibición de Zumba, un deporte/baile que la tiene fascinada y de la que se declara fan.

🎉 Garbi Muguruza: del tenis al zumba. pic.twitter.com/zvliG95FaR — Set Tenis (@settenisok) September 19, 2023

"La motivación siempre la tengo muy alta, pero en un mundo tan competitivo como es el tenis de alto nivel yo me agarro mucho a que si no entreno, mis compañeras y contrincantes sí lo harán y me ganarán porque estarán más preparadas", analiza Muguruza, quien reconoce que el tenis no ocupa "ningún lugar" en su rutina. "Sigo pendiente de mis compañeras, de vez en cuando puedo jugar, pero no de manera intensa si no más por diversión. No ocupa mi mente, ni mi día ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad e intento estar alejada de las pistas", recalcó Garbiñe.