Desde que empezó a jugar y sobre todo a ganar, mucha gente ha visto en Carlos Alcaraz elementos del juego de Rafa Nadal, Novak Djokovic y de Roger Federer. Dicen de él que es una mezcla entre los integrantes del mítico Big3. Eso sí, de momento tiene mucho que remar para conseguir llegar, como mínimo, a los 20 Grand Slams de Federer. Nadal tiene 22 y Djokovic tiene 24.

En el pódcast ATP Tennis Radio, Federer ha dado su opinión sobre Alcaraz y ha reconocido que tiene muchas cosas que él mismo tenía, como la potencia: "Sí, tiene mucha potencia con la derecha, un poco el estilo de Rafa, también un poco el mío, técnicamente más como yo potencialmente. Ves las dejadas, cómo usa los cortados, cómo juega desde atrás como Rafa puede y tiene las habilidades defensivas de Novak. Novak las llevó a un nivel de élite, como Rafa en tierra batida. Pero si Carlos continúa haciéndolas, hablaremos todavía más de ello, y tiene potencial para hacerlo si se mantiene libre de lesiones y todo eso".

Por otro lado, Federer quiere dejar claro que Carlos no debe preocuparse de las comparaciones sino de su propio camino: "Quizás hay una combinación de todos, pero también no es justa esa comparación, porque Carlos es Carlos, Novak es Novak y Rafa es Rafa. No me gusta cuando hay muchas comparaciones, me gusta cuando cada uno es uno mismo".

En su día, Djokovic ya comentó que Alcaraz tiene algo de cada uno de ellos y que podría ser una mezcla perfecta: "Creo que tiene básicamente lo mejor de los tres mundos".