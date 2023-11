¿Está jugando más lento Carlos Alcaraz?: Medvedev confiesa que le sorprende

No suena a crítica, pero sí es un análisis interesante. Daniil Medvedev ha comentado ante los medios que ve más lento el juego de Carlos Alcaraz en los últimos meses y dice que no sabe por qué ha tenido este cambio el campeón español. Hay que recordar que ambos están inmersos en pleno torneo de maestros en Torino.

"Si me preguntas hace dos o tres meses, seguro que era una sorpresa. El tenis es un deporte muy complicado. En este momento, y no sé la razón, sentimos que Carlos está jugando más lento. No tiene la misma confianza que ha tenido durante todo el año. Eso nos puede pasar a todos. Incluso a Djokovic cuando era más joven. La cuestión es lo rápido que se recuperará, si será en este torneo o el año que viene", comentó Daniil.

El ruso analizó también el porqué de la derrota de Carlos ante Zverev en Turín: "Cuando perdió el segundo set, mostraron la velocidad de los golpes. Sascha golpeaba 10 kilómetros más rápido que Carlos, y eso es muy sorprendente. En general, cuando vi el partido, al principio sentí que Carlos no estaba a su mejor nivel y Sascha tampoco, así que no me sorprendió. Al final fue una gran lucha y un gran partido. No hubo sorpresas. Sascha también puede jugar y sacar bien, será interesante jugar contra él por decimoctava vez".

Medvedev está en el mismo grupo que Carlos junto a Rublev y Zverev y tendrá que jugar mañana ante el jugador alemán, el cual viene de ganar a Alcaraz. Daniil ganó su primer partido del torneo a Rublev, su compatriota y amigo.