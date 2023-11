El extenista Nalbandian, pillado poniendo una cámara en la casa de su exnovia

Finalista de Grand Slam, ganador de la Copa de Maestros, campeón en Madrid ganando en el mismo torneo a Djokovic, Nadal y Federer... David Nalbandian es considerado uno de los grandes tenistas argentinos de los últimos años, pero su último ‘título’ no es ni mucho menos para presumir.

Araceli Torrado, exnovia de David Nalbandian, ha denunciado al famoso tenista por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio, la cual ha consistido en instalar una cámara en su casa para poder seguir todos sus movimientos. La cámara se activaba con el móvil.

"Para nosotros los hechos están probados. En la denuncia penal habíamos pedido medidas de prueba y medidas de protección", comentó el abogado de la denunciante.

Poné #TelefeNoticias AHORA | Nalbandian denunciado Fue denunciado por acoso y hostigamiento por su expareja, Araceli Torrado, quien descubrió que el deportista había colocado una cámara en el departamento en el que vivía para espiarla. Seguí el vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/KL0I5u7RH9 — Telefe Noticias (@telefenoticias) November 22, 2023

La duda ya no es posible ya que en los audios publicados, David reconoce a Araceli el hecho de poner la cámara:"Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fíjate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona". David respondió: "Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo... ¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada. Si te acuestas con alguien o no te acuestas con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso".