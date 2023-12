La confesión de Rafa Nadal sobre su regreso y a lo que verdaderamente quiere aspirar

"Ha sido un año largo… Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible… Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero… Después de muchos meses llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite… A día de hoy pues creo que es el momento de volver…". Estas son algunas de las frase que Rafa Nadal ha utilizado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que explica cómo se siente y lo que quiere conseguir en el futuro.



Estas son las palabras de Rafa:

Rafa lleva varios días subiendo vídeos en los que muestra sus sensaciones de cara al retorno que tendrá lugar en Brisbane a principios de año.

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas. Me ha causado miedo querer anunciar algo sin estar seguro al 100%. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista. Estoy en un terreno inexplorado", comentó el campeón español.

Rafa arrancará su nueva andadura con un ranking que supera el 600 del mundo, pero con toda la ilusión de ir paso a paso para ser competitivo primero y, si puede, ganador después.