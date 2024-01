Sin prisa, pero sin pausa y sobre todo con una gran confianza en lo que su expupilo y sobrino puede hacer. Así se muestra Toni Nadal cuando le preguntan por Rafa Nadal, el cual perdió ayer en Brisbane ante Thompson, pero que dejó grandes sensaciones en su retorno a las pistas. Eso si no hay lesión en sus problemas mostrados en el partido en la zona de la cadera.

Ha hablado Toni Nadal. Lo hizo después del segundo choque del torneo en la Cadena Ser. El tío y exentrenador del jugador español confía en la resurrección de su antiguo pupilo: "Es pronto para opinar. Mi sobrino ha hecho dos buenos partidos. Pese a que Thiem es un rival de renombre está lejos del Thiem de 2019 y el de hoy ha sido un rival más o menos asequible. Hay que ver después en los siguientes partidos, con rivales de mayor entidad, cómo responde Rafael. Yo tenía confianza en que las cosas salieran bien. Creo que el inicio ha sido incluso mejor del esperado. Veremos si gana mañana y pasado mañana. Es ir poco a poco, como siempre ha hecho Rafael".

¿Puede Rafa aspirar a lo más alto? Para Toni así debe ser: "Le veo capaz de ganar Roland Garros. Primero, porque soy su tío; segundo porque ha ganado 14 veces y después porque el año pasado ganó Djokovic. No ganó el mejor Djokovic de la historia, ganó Djokovic y creo que en tierra Rafael es mejor que él. Si Rafael consigue llegar a un nivel aceptable, creo que puede estar en la lista de favoritos para ganar Roland Garros. Luego todo puede cambiar, pero Rafael será un candidato si hace una progresión normal en estos meses. Ganar Roland Garros es lo que está buscando por encima de todo".

Toni puso además de ejemplo a Roger Federer y su constancia: "Cuando los periodistas me preguntan por la retirada de Rafael, siempre digo que te retiran los rivales, cuando ves que no eres competitivo y que no tienes opciones. Pongo el ejemplo de Federer, que estuvo 4 o 5 años sin ganar un Grand Slam, pero aunque no ganase pasaba a semifinales, no estaba lejos y por eso continuaba. Si Federer ve que cae en una ronda temprana, se habría retirado antes porque no quería ensuciar su nombre. Y creo que con Rafael va a ser lo mismo. Si él se encuentra en condiciones y las lesiones le respetan, si el cuerpo le responde y tiene éxito no sería descabellado pensar que pueda durar, pero no lo sé. Me contó que tenía muchas ganas de hacer un gran año 2024″.