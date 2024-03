Duro revés para Rafa Nadal: renuncia a jugar Indian Wells y saltan las alarmas

El campeón español Rafa Nadal nos ha dejado a todos en la mañana de este jueves con un mal despertar. El manacorí anunció que se retira, antes de empezar, del Masters 1000 de Indian Wells porque no quiere "engañar a nadie".

Así lo ha comunicado Nadal en las redes sociales:

"Es con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells.

He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante.

No es una decisión fácil. Es muy dura de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a miles de aficionados. Os echaré de menos y estoy seguro de que este torneo será un gran éxito"