La sorprendente pregunta a Garbiñe Muguruza en el anuncio de su retirada

Garbiñe Muguruza cuelga la raqueta. La tenista hispano-venezolana se retira con 30 años, después de 14 meses de inactividad y con dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), además de haber sido número uno del mundo en el año que conquistó el título en el All England Club.

Durante una rueda de prensa con motivo de los Premios Laureus que se entregarán el próximo lunes en Madrid, Garbiñe repasaba su carrera, destacando cuáles han sido los mejores y peores momentos, además de asegurar que su deseo es mantener la forma aunque ya no compita y que quiere seguir ligada al mundo del tenis.

Pero lo que Muguruza no esperaba era que le preguntaran por una cuestión relacionada con tecnología. En concreto por la Inteligencia Artificial. "Cuando has estado en este tiempo sabático, la Inteligencia Artificial ha revolucionado la mayoría de los deportes. ¿Te has planteado un futuro relacionado con Inteligencia Artificial y el tenis?", le preguntó un periodista. Garbiñe, sorprendida, pidió que le repitiera la pregunta. "Mira, yo para tecnología... no tengo ni ordenador. O sea que no, no me he planteado nada", respondió la de Caracas.