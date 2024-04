La lucha de Paula Badosa contra la retirada: "Jugar con dolor cero es imposible"

Paula Badosa jugará el Mutua Madrid Open, pero lo hará con dolores. Su lesión crónica en la espalda hace que cada día sea una lucha en contra de su retirada, algo que los médicos ya le han dejado caer, como bien confirmó ella misma en una entrevista.

Hoy ha tenido lugar en Media Day en la Caja Mágica donde debutará mañana Paula Badosa. Su mensaje sigue siendo de optimismo ante la adversidad, pero la realidad es que cada día que pasa es una lucha para ella.

"Lo primero de todo es que me he encontrado bien entrenando. Con buenas sensaciones de cara a mañana. Me siento bien y con ganas de jugar. Siempre me ha gustado mucho Madrid. Creo que también tengo una conexión muy buena y bonita con el público, así que me hace mucha mucha ilusión volver aquí. También después de un año difícil donde he podido disfrutar relativamente poco. Espero poder hacerlo aquí. Sean los partidos que sean. Lo voy a disfrutar al máximo", comentó Paula.

Sobre su frase de ayer en los premios Laureus, donde Paula dijo que los médicos le habían llegado a hablar de retirada, Badosa tranquiliza a sus fans y comenta que seguirá peleando para mejorar y poder esquivar ese fantasma.

"Creo que al final mi punto de inflexión es un poco cómo me encuentre físicamente de ahora que acabe el año. Ojalá pueda jugar todo lo posible lo más seguido posible y si tengo continuidad. Yo creo que la semana pasada también se vio que el nivel está ahí. Dije la verdad, lo que hay, he estado sufriendo mucho con esta lesión. Es muy complicada, al final esa lesión de espalda es una lesión crónica y es difícil. Eso me dijeron los médicos. Obviamente estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Con mi equipo también estamos trabajando todos los días para sentirme bien. Con dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final si me permite poder entrar a la pista y competir pues ya he ganado", sentenció Paula.