El sufrimiento de Rafa Nadal, señal de retirada: "Si hoy fuese Roland Garros, no jugaría"

Muchas veces una rueda de prensa puede reflejar dolor o resignación y todos los asistentes que hemos estado presentes hoy en la comparecencia de Rafa Nadal así lo hemos sentido. La leyenda española está muy cerca de la retirada y esta vez poco se puede hacer para evitarla. El español ha confirmado que será su último año en Madrid, pero sobre todo ha mantenido un tono que pocas veces se le ha visto y menos aquí, en un torneo donde siempre ha dado el máximo y ha competido por lo más grande, los títulos. El tono de Rafa hoy ha sido de no poder evitar su adiós.

Rafa ha comentado que sigue sin encontrarse bien y que sus sensaciones en los entrenamientos siguen sin ser del todo buenas. De hecho ha comentado que en otro contexto no jugaría en Madrid y que, a día de hoy, tampoco lo haría en Roland Garros.

"No creo que pueda jugar al 100% pero bueno, es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos. La semana no ha sido perfecta, quizás no saldría a jugar mañana en otro contexto, pero es Madrid. Esto no quiere decir que renuncie a nada las próximas semanas, no sé lo que puede suceder. Sin tratar de confundir a nadie, no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede se puede y si no no. Si hoy fuese Roland Garros, no jugaría. Voy a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir".

Respecto a un posible homenaje, Nadal ha dicho que no quiere obligar a nadie ni a lo uno ni a lo otro sino que da libertad total al torneo y a los aficionados para despedirse de él cuando sea oportuno.

"En la vida las cosas a veces no son blanco o negro. Es difícil según qué tipo de momentos, de decisiones... Ha pasado tantas veces que he tenido lesiones importantes y he vuelto que la gente mantiene la esperanza de que todo se solucione y siga todo hacia adelante. Yo siempre he sido una persona positiva pero llega un momento que... es lo que hay. Homenajes o no, soy una persona tranquila no soy una persona muy dada a grandes cosas. Las cosas naturales, con tranquilidad y cada lugar decidirá lo que tenga que hacer como ellos lo sientan. Que hagan lo que crean que se tiene que hacer. Yo voy a salir, jugar, divertirme, jugar en un lugar donde el cariño recibido es inigualable y después, si quieren hacer algo lo harán. No tienen que demostrarme nada, me han demostrado suficiente durante toda mi carrera", comentó Nadal.

Rafa debutará este jueves en la pista central, seguramente sobre las 16:00 horas, ante el joven jugador estadounidense de 16 años, Darwin Blanch.