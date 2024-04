Paula Badosa comentaba en el Media Day del Mutua Madrid Open que con saltar a la pista de la Caja Mágica se daba por satisfecha. Se retiró en Stuttgart ante Sabalenka en segunda ronda y todo hacía indicar que no jugaría en la capital de España, pero finalmente saltó a la pista pese a sus problemas musculares en la pierna y su lesión crónica de espalda. Eso sí, no pasó de ganar el primer set.

En un choque lleno de idas y venidas, la también española Jéssica Bouzas realizó una auténtica exhibición en la pista central con un partido que la exigió un nivel altísimo de madurez para los apenas 21 años que luce en su DNI. La gallega no solo jugó un gran partido sino que tuvo que remontar a Badosa el 2-6 inicial para acabar ganando por 6-3 y 6-3 en las dos mangas posteriores.

Badosa aguantó todo lo que pudo al mismo ritmo que su rival, pero sus problemas físicos se vieron acrecentados por el gran nivel de Bouzas. Paula se vio sobrepasada en el segundo set con un parcial de 4-0 en contra y en el tercero, pese a tener opciones de empatar a cuatro, acabó cayendo por otro 6-3.

"Lo primero de todo es que me he encontrado bien entrenando. Con buenas sensaciones de cara a mañana. Me siento bien y con ganas de jugar. Siempre me ha gustado mucho Madrid. Creo que también tengo una conexión muy buena y bonita con el público, así que me hace mucha mucha ilusión volver aquí. También después de un año difícil donde he podido disfrutar relativamente poco. Espero poder hacerlo aquí. Sean los partidos que sean. Lo voy a disfrutar al máximo", comentaba Paula en la previa. Finalmente, el "sean los partidos que sean" han sido solo uno.

Bouzas se medirá a Ostapenko en la próxima ronda. Con ese partido, Jéssica sumará ya 4 encuentros, contando con la previa, donde jugó dos.