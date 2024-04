Rafa Nadal se sigue regalando un último baile en Madrid

Cada partido de Rafa Nadal puede ser el último, pero no lo será el choque ante el joven estadounidense Darwin Blanch que se llevó un 6-1 y 6-0 de Rafa en poco más de una hora. Era lo lógico teniendo en cuenta que Blanch está incluso más allá del Top 1000 del ranking ATP y pese a que Rafa ya está en el tramo final de su histórica carrera, la realidad es que era y es infinitamente mejor que su rival hoy.

Rafa jugó un partido lleno de emociones. Su salida a pista. Los nervios de los recuerdos del mejor Nadal aquí en la Caja Mágica. Cada saque. Cada derecha y revés. Y sobre todo cada puño apretado de Nadal que recordaba a sus mejores días en España y por todo el mundo. Cada punto fue un regalo y Madrid disfrutó de todo ello de principio a fin.

Respecto al partido, no hubo mayor historia que un Darwin apurando sus escasas opciones de sumar juegos con su saque, que de momento es su mejor arma ante los profesionales. Algún cañonazo a 215 dejó el estadounidense, pero Rafa se adaptó bien a ello y las roturas de servicio fueron cayendo por inercia. Con su saque intacto, Nadal fue sumando juegos y acabó por llevarse el primer set rápidamente.

En el segundo, menos historia que en el primero. 6-0, rosco y homenaje para Nadal en la Caja Mágica. La gente lo sabía y coreaba cada acción como si fuese la última. Eso sí, esperaban que al final del choque Nadal no dijese "hasta aquí hemos llegado" y por suerte no lo dijo. Rafa confirmó que seguirá, como mínimo, hasta el sábado.

De Miñaur, verdugo de Nadal en Barcelona, espera al español el sábado. Aún no hay horario oficial y será importante saberlo para apuntarlo en las agendas de todos los amantes del deporte. ¿Puede ser el último baile de Nadal en Madrid? Puede. Aunque siendo Nadal el bailarín, no descarten nada. Rafa sigue en activo y por lo tanto, el rey quiere más victorias.

"No soy muy resultadista. Soy realista. Hay que ser honestos. Es un jugador con un gran potencial, pero ha cometido muchos errores. Me ha dado muchas facilidades. Ha durado una hora el partido. No cambia nada. No voy a tomar ninguna decisión sobre París aquí. La tomaré después de Roma. Espero no hablar todo el día de París. Si llego, llego. Si no llego, no llego. Con todo lo que he vivido en París, me debo no llegar mal allí", comentó Rafa en sala de prensa.

Sobre el duelo ante De Miñaur, Nadal mantiene su realismo: "Para mí no me dice nada ganar el sábado o no. No me cambia nada. Soy honesto y realista. No aspiro a ganar. Es una oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona fue un set. Aquí veremos. Para ganar estos partidos hay que estar bien y quiero ver cómo estoy el sábado. Mi prioridad es darme la oportunidad. No descarto nada, pero no soy favorito en ese encuentro. Si me voy de aquí sin hacerme daño y viéndome competitivo, me iré con otra semana aprobada. Después será el momento de dar un paso más, pero no sé si eso es hoy o dentro de dos días. Para mí estas dos semanas son muy positivas. No sabía si iba a poder estar aquí y lo estoy".