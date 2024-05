Rafa Nadal pronuncia las palabras que toda España esperaba sobre Roland Garros

Rafa Nadal, si nada cambia, estará en Roland Garros una vez más. El lugar donde ha tocado el cielo en 14 ocasiones y donde más triunfos épicos ha conseguido. El manacorí llega con las dudas de saber cómo se encontrará físicamente, sobre todo a cinco sets, pero en una entrevista para France TV Sport, Nadal ha dejado palabras para la esperanza. Y no solo para la esperanza sino para las cotas más altas.

"Me dolió mucho no poder jugar en Montecarlo. Pero he podido jugar en Barcelona, en Madrid, en Roma... y ojalá que en Roland Garros. Son torneos que tienen un valor deportivo y emocional para mí muy difícil de explicar con palabras pero me hacía ilusión estar en estos torneos jugando", comentó Nadal antes de decir la frase que todos queríamos escuchar.

Nadal sueña con lo máximo y eso es ganar, aunque parezca imposible, Roland Garros: "No sé si voy a ser competitivo en Roland Garros. Voy a salir a jugar el torneo pensando que puedo dar mi máximo, que puedo jugar a mi 100% y si mi cuerpo no está para ganar ningún partido, pues aceptarlo, pero no salir a la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01% de opciones, lo quiero intentar, pero si hay un 0,00%, no, prefiero quedarme con otro recuerdo".

Este es un extracto de la entrevista:

🎾 #Stade2 | @RafaelNadal se confie en exclusivité. À quelques jours de #RolandGarros, le joueur espère pouvoir participer à ce tournoi emblématique et si important pour lui. 🗣️ pic.twitter.com/NbZL23nOYj — francetvsport (@francetvsport) May 12, 2024

Rafa Nadal llegará a París dentro de una semana tras haber jugado en Barcelona, Madrid y Roma, sin lesiones.