Excelentes noticias para el tenis español: Rafa Nadal sopesa estirar la retirada

Las buenas sensaciones que viene sintiendo Rafa Nadal en las últimas semanas, pese a su pronta descalificación en Roland Garros, hacen que posponga a un plazo no determinado cualquier decisión sobre el fin de su carrera, en cualquier caso después de los Juegos Olímpicos de París.

En una entrevista publicada este sábado por L'Équipe, el tenista español insiste en que "nunca" ha tomado una decisión deprisa y corriendo, y "esta vez tampoco".

"Mis sensaciones estas últimas semanas -cuenta- han hecho que quiera explorar un poco más para ver lo que puede ocurrir. Tengo la impresión de recuperar de nuevo el gusto por jugar, de divertirme. Quiero darme una oportunidad para ver si mi físico se mantiene a este nivel o si es un momento pasajero y vuelve a ir mal".

"Me doy tiempo para ver cómo voy a sentirme después de los Juegos Olímpicos y luego ya veremos lo que pasa, qué decisiones tomaré. Pero siempre con una gran serenidad, con la satisfacción de haber puesto lo mejor de mi parte", añade.

Rafa Nadal recuerda que siempre había dicho que creía que este sería su último año, pero en realidad no puede estar seguro "porque al final no se sabe lo que va a ocurrir en el futuro".

Reconoce, sin precisar cuándo, que se ha plantado "muchas veces" acabar su carrera porque tenía "problemas recurrentes", no podía entrenar y ya no se divertía, pero ha tenido "personas a mi lado que me han ayudado, sea mi familia o mi equipo. Y siempre he sabido mantenerme estable en mi cabeza".

Sobre sus buenas sensaciones, destaca lo bien que se sintió ya desde que fue a entrenarse a París la semana previa a Roland Garros y cómo pesó eso en su decisión de rechazar que se le hiciera este año un homenaje, como propuso la directora del torneo, Amélie Mauresmo.

Inicialmente dijo que sí, pero luego cambió de opinión: "Nada impide esperar un año. Si se celebra el homenaje y ya me he retirado, iré como jubilado. Y si sigo jugando, estaré presente".

"Pero como ni ahora ni antes de empezar Roland Garros estaba seguro de nada, preferí no vivir con la idea de que tenían que hacerme un homenaje porque era prácticamente forzarme a no volver a jugar allí y no estaba listo en ese momento", puso de relieve.