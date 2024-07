Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Wimbledon. El murciano alcanza la penúltima ronda del tercer Grand Slam de la temporada tras superar a un correoso rival como es el estadounidense Tommy Paul (5-7, 6-4, 6-2 y 6-2) en poco más de tres horas de partido.

El español arrancó el partido con un gran ritmo y sus primeras opciones de rotura no se hicieron de rogar. Hasta cuatro oportunidades de break dejó escapar el de El Palmar, lo que apenas mermó su confianza al resto. Muestra de ello fue que en el siguiente juego volvió a presionar el saque del estadounidense para, esta vez sí, a la quinta oportunidad quebrar el servicio y colocarse 2-1 en el marcador.

Pero la reacción de Paul no tardó, devolviendo la rotura en blanco en el siguiente juego y volviendo a igualar el set. Fue la confirmación de la mejoría del tenista de Nueva Jersey, que llegó a tener cuatro bolas más de rotura en el siguiente saque del murciano; tras más de 15 minutos de peloteo, consiguió conservarlo. No pudo hacer lo mismo en el duodécimo juego del set, en el que Paul logró el break definitivo y se adjudicó una eterna primera manga, a razón de 72 minutos. Debía mejorar sus números Alcaraz con el saque —sólo 53% de puntos ganados con primero— y en la red —ocho de 16 ganados—, así como disminuir los errores no forzados si quería voltear el escenario.

Aunque el segundo set comenzó con un break favorable para Paul, la reacción de su rival llegó, primero recuperando la rotura y luego consiguiendo un segundo break en el séptimo juego. Ahí, el español tomó una ventaja que ya no cedió, para acabar cerrando la manga en 6-4. Un segundo set en el que el saque de Alcaraz comenzó a funcionar —cinco aces y 77% de puntos ganados con el primero— y en el que controló el número de errores no forzados, que se redujo hasta los ocho. Además, los golpes del norteamericano parecían menos certeros que en el primer set, pasando de nueve puntos ganadores a tan solo cuatro.

El duelo estaba cambiando y el murciano comenzaba a imponer su astucia. Con esa inercia arrancó el tercer set, donde Alcaraz aprovechó los dos primeros saques de Paul para quebrarlos y colocarse 3-1 arriba. Entonces olió sangre el de El Palmar, que en el juego posterior tuvo un 0-40 y otras dos bolas de quiebre, infructuosas todas ellas. Pero surtió efecto tanta presión, ya que le dotó de fuerza para salvar dos bolas de break en contra en el sexto juego y romper el saque de su oponente justo a continuación (5-2). Acto seguido, abrochó el set ganando su servicio en blanco (6-2) y tomando la delantera en un partido donde ya nunca más dudó el murciano, con precisión de cirujano.

Paul sólo aguantó los arreones en el juego inaugural del cuarto set, pero al siguiente no hizo ni un punto y en el tercero encajó una rotura (2-1) que la pintó el futuro muy oscuro. No en vano, de esa tesitura ya no se recuperó el jugador de Estados Unidos, que en octavos de final había sido el verdugo del también español Roberto Bautista.

Como una exhalación se comportó Alcaraz en el resto del set, quiebre incluido en el quinto juego y consolidación hecha en el sexto (5-1). Aunque en el séptimo mostró Paul versatilidad en un par de golpes, ya era muy tarde y su contrincante certificó el triunfo por 6-2. En semifinales, Carlos se enfrentará a Daniil Medvedev, repitiendo así el mismo encuentro que el año pasado en este certamen y en la misma ronda, después de que el ruso previamente se impusiera al italiano Jannik Sinner, que decepcionó en su primer Grand Slam como número uno del mundo (6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6 y 6-3).