España cae eliminada en la Billie Jean King Cup y Anabel Medina deja de ser la capitana

Anabel Medina ha dejado de ser seleccionadora española femenina de tenis tras la eliminación este viernes del equipo que ha dirigido en los últimos años en las Finales de la Copa Billie Jean King al caer ante Polonia en el enfrentamiento de octavos de final.

Anabel Medina llevaba siete años como responsable del conjunto español y fue homenajeada en la pista a la conclusión del partido entre Paula Badosa e Iga Swiatek que confirmó la clasificación para cuartos de Polonia y la eliminación de España.

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, entregó en el centro de la pista anexa del Palacio de los Deportes Martín Carpena un ramo de flores y un cuadro conmemorativo como reconocimiento a su labor.

La capitana lo reconocía sobre la pista. "Tenía un objetivo muy bonito y no ha podido ser pero ha valido la pena. A todo el equipo que está aquí y al que ha estado conmigo todos estos años muchísimas gracias", indicó Anabel Medina.

"He podido hacer cosas no tan bien pero he intentado siempre hacer lo mejor de mi, intentar ayudar al equipo al máximo posible, tanto en la competición cuando estábamos fuera y solo espero que os quedéis ese pedacito de mí y que me tenéis aquí para lo que necesitéis. Os quiero mucho y os deseo toda la suerte del mundo. El equipo ha respondido y lo que deseo es que alguna vez podáis levantar este trofeo porque nos lo merecemos", concluyó Anabel Medina.

La Federación Española, después, hizo público un vídeo de homenaje de dos minutos de duración con momentos de Anabel Medina tanto de jugadora como de capitana.

Anabel Medina, de 42 años, que sustituyó a Conchita Martínez en el 2017, renovó el pasado año su compromiso con la Federación Española por un año más.