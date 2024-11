Rafa Nadal: "No hay despedida ideal, hace tiempo que me di cuenta que mi final no iba a ser de película"

El tenista español Rafael Nadal comentó este lunes que es consciente de que no existe "una despedida ideal" y que hace tiempo que se dio cuenta de que la suya no sería "de película", pero defendió que sería "una gran alegría para todos" ganar la Copa Davis junto al equipo español, aunque sabe que es "una competición difícil" por su formato y pista.

"No hay despedida ideal. Hace tiempo que me di cuenta que mi final no iba a ser de película. Mi despedida será la que vaya a ser, y sería fantástico tener un equipo competitivo y ganar la Copa Davis, porque además, sería una gran alegría para todos. Es una competición difícil por el formato y por el tipo de pista que es", afirmó el tenista español durante la rueda de prensa del equipo español en la previa de la eliminatoria que les enfrentará en los cuartos de final a Países Bajos.

Nadal comentó que lleva unos meses en los que ha jugado "muy poco" por lo que se esfuerza al máximo para hacerlo le mejor posible "en el caso de estar en la pista". "Lo demás son especulaciones, si estoy en la pista, jugaré con la máxima ilusión y determinación. Lo demás es trabajo de David Ferrer, que tomará las decisiones para que vaya lo mejor posible", añadió.

"Estamos acostumbrados a que cuando un entrenador pone a uno, si gana, es fantástico y sino no. A veces, en el deporte, las cosas son aleatorias y no se puede adivinar nada. A veces me he sentido bien y al día siguiente he hecho un desastre de partido. Voy a ayudar lo que pueda al equipo, ya sea dentro o fuera de la pista", apuntó sobre su papel en la eliminatoria.

Nadal tiene claro que su despedida "no tiene porque generar importancia", porque se va a dar en cualquier caso. "Estamos aquí para competir, por lo que no tenemos que distraernos y conseguir el mejor resultado posible. Estoy convencido que en la cabeza de todos está la Copa Davis, después cuando tenga que ser la despedida será", reseñó.

"Han sido muchos años compartidos con muchos de ellos, pero también me pasa a mí cuando veo retirarse a algún deportista que veo desde pequeño. Al final es una parte de tu vida, mucha gente ha crecido viéndome jugar y ya no me van a ver jugar más. En este momento me toca a mi, y quiero hacerlo con naturalidad, de la mejor manera posible y con la tranquilidad", reflexionó en 14 veces ganador de Roland Garros.

El español restó importancia a poner fin a su carrera, porque para él "la vida sigue" y todos los deportistas profesionales "pasan por este proceso". "Yo soy uno más que va a tener un cambio importante en su vida. No he terminado quemado del tenis, si pudiera continuaría jugando a tenis, pero no tengo la posibilidad de entrenar y competir al nivel que me compense lo personal", indicó.

Sobre su deseo de retirarse en la pista, Nadal apuntó que no ha conseguido "jugar con regularidad" y que eso le ha llevado a tomar la decisión de retirarse. "Me he querido dar la oportunidad de intentarlo para tener la certeza de que lo que he hecho ha sido lo máximo que he podido, y así irme con la tranquilidad personal de haber hecho ese último esfuerzo que requería la situación. Sin embargo, por edad y por la lesión ha llegado el momento de decir hasta aquí", insistió.

Por último, el 22 veces ganador de 'Grand Slam' habló sobre su lucha con las lesiones a lo largo de su carrera, con "varios episodios que han complicado" su actividad. "Pero los he ido superando. El de Australia me hizo que me operara de la cadera, y desde ahí siento que no he podido competir con la libertad que he competido en la mayoría de ocasiones", dijo.

"A todos los problemas que han surgido se ha ido buscando solución o ventanas que me permitían jugar conviviendo con ellos y desarrollar mi actividad con relativa normalidad. Pero con esta última lesión siento que no puedo desarrollarla porque no me da ventana de entrenamientos y competiciones, y a eso se suman, todas las otras molestias que no se han ido. Eso ha hecho que esto se tenga que acabar. Pero es algo lógico, responde al desgaste normal de una carrera larga", expresó Nadal.