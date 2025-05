¿Cuántas pelotas se usan? ¿Cómo se elige a los recogepelotas?: El proceso de selección de los recogepelotas es de lo más curioso… El motivo es que deben ser voluntarios de entre 12 y 16 años, no medir más de 1.75m y no llevar gafas ni lentillas. Un dato importante, es que deberán contar con licencia de la Federación Francesa de Tenis. Y, quizá otra de las preguntas más repetidas, ¿cuántas pelotas se usan? La pelota oficial de Roland Garros es fabricada por Wilson Sporting Goods Co. Desde 2020 y, cada año fabrican 60.000 pelotas con la leyenda de Roland Garros para disputar el certamen. Se incluyen desde los partidos de clasificación, entrenamientos y hasta los calentamientos previos a los encuentros. Por ejemplo, en 2017 se utilizaron 66.096 pelotas de tenis a lo largo de tres semanas incluyendo entrenamientos, partidos y exhibiciones.