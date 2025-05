La camiseta del homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros alcanza precios desorbitados

10.000 camisetas únicas. Las gradas del Philippe Chatrier se llenaron para rendir homenaje a la leyenda del tenis español Rafael Nadal. El color naranja ladrillo tiñó el espacio gracias a las camisetas repartidas por la organización del torneo y que incluían la inscripción Merci, Rafa en la parte superior izquierda de la prenda con la fecha en la que se realizó el homenaje al extenista balear: 25-05-2025.

Por otro lado, en la zona superior del estadio, los espectadores con camisetas blancas formaron un mosaico en el que se podía leer el nombre del tenista "RAFA" junto corazones y los caracteres "14 RG", en referencia a los 14 Roland Garros conquistados por el español en la tierra batida. Aunque estas no han tenido tanto protagonismo como las de color arcilla.

En venta a precios desorbitados

Algunos de los espectadores allí presentes no perdieron el tiempo a salir de la pista y pusieron a la venta esta camiseta de carácter ‘exclusivo’ por precios de hasta 500 euros en la plataforma de Vinted, unas cifras desorbitadas. "Que algunas personas aprovechen para hacer dinero con la camiseta 'Merci, Rafa' me parece un poco deplorable, pero al final no íbamos a retirar la camiseta", aseguró Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT).

Además de reconocer que les parece un gesto feo, desde la organización del torneo afirmaron que "hicimos algo único y con la singularidad viene a veces este tipo de deriva. Vi unos precios que me asustaron", concluyó Moretton. Por el momento, la prenda de ropa fabricada en Bangladesh no se han puesto a la venta en las tiendas oficiales y tampoco se espera que lo hagan.

Un bonito recuerdo del que muchos quieren deshacerse, pero por el que muchos otros podrían estar dispuestos a pagar el precio fijado. Para los más fans la camiseta tiene una gran importancia y puede ser la manera de tener presente este recuerdo imborrable del tenista manacorí el día de su gran homenaje en París. Porque la huella de Rafa Nadal ya quedará marcada para siempre en la capital europea.