Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia en París… Con la victoria ante Shelton se cuela en cuartos de final de Roland Garros por cuarto año consecutivo. Pero no solo eso sino que además alcanzó las 100 victorias sobre tierra batida, un hito de solidez a sus 22 años. Pero no fue una victoria fácil, sino que el nº2 del ranking ATP tuvo un reto a sus reflejos… el final del partido fue abrumador con un 7-6(8), 6-3, 4-6, 6-4.

Tan duro fue el encuentro, que duró tres horas y 14 minutos, que al finalizar el encuentro, el español aseguró: "Hoy he luchado contra mí mismo, contra mi mente". Pero no solo eso, sino que reconoció lo difícil que le puso el reto Shelton.. "He intentado mantener la calma. En ciertos momentos enloquecí, estaba enfadado conmigo mismo. Me decía cosas no muy buenas, pero me alegra no haber dejado que esos pensamientos me perjudicaran. He intentado permanecer tranquilo y continuar".

Pero, en esos momentos finales del encuentro quizá Alcaraz no era consciente que acababa de superar, una vez más, números de figuras tan grandes del tenis como Manuel Santana o Manuel Orantes. Santana fue el pionero del deporte de la raqueta en España y ganó cuatro títulos del Grand Slam. Por su parte, Orantes se coronó en un grande, además de ser maestro ATP. Todo en 1975. Los dos Manolos del tenis español alcanzaron 10 cuartos de final en los majors.

Cifras que, como decimos, superó este domingo Carlos Alcaraz al volver a ser uno de los ocho mejores de Roland Garros este 2025. Se dice pronto pero, a sus 22 años sólo tiene por delante en esa estadística a Rafael Nadal (47) y David Ferrer (17). Y todo habiéndose dado una tregua el sábado, el día antes del partido, con el objetivo de una mejor recuperación… Alcaraz se dedicó a su otra pasión: ver fútbol con el partido del Real Murcia y la final de la Champions.

¿Cuántas victorias lleva Alcaraz en tierra este 2025?

Las 19 victorias en 20 partidos en la actual gira europea de tierra batida le han permitido llegar al centenar de triunfos en la superficie. Lo más llamativo del murciano es que es el cuarto profesional que ha necesitado menos partidos (119) para alcanzar el registro. Sólo lograron un mayor porcentaje de efectividad Nadal (100-12). Ken Rosewall (100-15) y Tom Okker (100-15).

A pesar de eso, Alcaraz conserva un récord total de partidos de 243-61, lo que significa que el 41% de las victorias que ha registrado en su trayectoria profesional han sido sobre tierra batida. De hecho, en su historial conserva un total de 30 torneos disputados en tierra entre los torneos habituales, Juegos Olímpicos y una eliminatoria de Copa Davis. Casi nada con poco más de 22 años….

Tanto es así que su palmarés se ha nutrido de 10 títulos en tierra batida, uno de ellos en Roland Garros y otros cuatro ATP Masters 1000 (tiene las tres coronas posibles en Montecarlo, Madrid y Roma), y cuenta con cinco finales más.

¿Qué pasó en el encuentro ante Shelton?

Recordemos que Alcaraz tiene poco más de 22 años y habitualmente camina entre la madurez y las desconexiones transitorias durante los partidos… Cierto es que ante Shelton ganó el ángel y le llevó por el sendero de la paciencia, la consistencia y el trabajo. Por suerte, sus piernas y su cabeza corrieron a la misma velocidad.

Las palabras de Carlos Alcaraz sobre el encuentro son reveladoras… "Hemos elevado el nivel y hemos podido entretener a la gente. Hemos jugado un tenis muy completo. Tener a Shelton es estupendo para mí y para el tenis. Ha sido un partido duro porque he luchado mucho contra mí mismo, contra mi mente".