La Federación Internacional de Pádel lleva años buscando un mayor reconocimiento de este deporte y, para ello, su presidente Luigi Carraro busca llamar la atención de futbolistas de alto nivel. Tiene un acuerdo firmado con Cristiano Ronaldo. Pero habitualmente los jugadores de tenis retirados, como Patrick Rafter, son los mayores aficionados del pádel. Pero puede ser Sara Errani quien de el impulso al pádel deseado desde la federación...

La tenista italiana de 38 años pasará en 48 horas de estar jugando, y ganando, la final mixta de tenis de Roland Garros a coger la pala y participar en un torneo de pádel en Roma. Recordemos que la tenista en el año 2012 jugó la final individual de tenis en París, pero su juego se ha ido adaptando al juego de dobles, y fue campeona olímpica en 2024, por lo que será la primera medalla de oro que intervenga en Premier Pádel.

Por el momento no planea retirarse del tenis pero sí en un futuro cercano quiere ser jugadora de pádel todo el tiempo… Ahora, con el título fresco en la catedral del tenis francés y la tierra batida en los cordones, la italiana se ha lanzado sin miedo a su gran aventura en el pádel profesional.

Errani va a competir en uno de los cuatro torneos más importantes de la temporada, concretamente en el circuito Premier Padel, el BNL Italy Major, después de obtener una ‘wild card’. El escenario no puede ser más simbólico: la pista Nicola Pietrangeli, una referencia del tenis femenino y su nueva compañera de pista va a ser Giulia Dal Pozzo.

No debemos olvidar que en realidad, Errani ya ha disputado un par de torneos profesionales organizados por la Federación Internacional de Pádel este año. "Las ganas de ganar siempre están, pero soy consciente de que será difícil. Soy competitiva en todo y tengo curiosidad por ver el nivel de las mejores", ha comentado la italiana tras su primer entrenamiento. Pero, ¿quiénes serán las rivales de la tenista italiana? Pues, en primera ronda se van a ver las caras con la pareja española formada por Sandra Bellver y Maria Rodríguez. En caso de victoria, las italianas se medirían con las finalistas de 2024, Lucia Sainz y Patty Llaguno.

Lo más destacable del primer entrenamiento de Sara Errani es que, según uno de los espectadores, "tardó cinco minutos en fallar una bola". Hay que destacar que Errani jugará en el revés y sigue mostrándose valiente y ofensiva, subiendo mucho a la red y confiada en hacer un buen papel ante Sandra Bellver y Maria Eulalia Rodríguez.

Pero, ¿por qué el pádel? ¿Cuándo empezó su afición?

Sara explica que hace veinte años que juega al pádel, que se aficionó en España cuando vino a entrenarse, y que hace unos diez años jugó un torneo profesional en Valencia formando pareja con Anabel Medina, siendo la primera italiana en hacerlo. En el WPT, en el 2022, otra italiana destacada, Roberta Vinci, también tuvo una aparición.

¿Qué sensaciones tiene al cambiar la raqueta por la pala? "Estoy bastante acostumbrada, porque cuando estoy en casa en España, lo hago a menudo, entreno por la mañana y juego al pádel por la tarde. Últimamente no jugaba mucho al pádel porque estaba muy ocupada, aunque siempre llevaba la pala en la bolsa". Además, como para cualquier tenista que se inicia en el pádel tiene un hándicap evidente…. "Como para todos los tenistas, lo más difícil es acostumbrarse a la pared. También me gustaría entender mejor cuándo jugar y cuándo no, todavía no soy muy experta, no siempre veo bien las situaciones".

El cambio de un deporte a otro

Campeona en dobles en los Juegos Olímpicos de 2024, Errani se retiró en el pasado WTA 1000 de Roma de la competición individual, pero seguirá compitiendo en modalidades de dobles en tenis... y también en pádel, deporte por el que tiene claro que pasa su futuro. Recordemos que este martes, la italiana vuelve al mítico Foro Itálico, donde hace apenas un mes se coronó campeona de dobles en el WTA de Roma.

Es tenista profesional pero… este domingo, la italiana aseguró que "después de ganar dos títulos de Grand Slam en París, estoy deseando llegar a Roma y tratar de lograr otro, esta vez en pádel".

Ya debutó en el pádel profesional

Pero, como decimos, lejos de ser una debutante novata, Errani ya tiene historial en el pádel profesional. De hecho, en el año 2014, fue la primera italiana en disputar un torneo internacional, en Valencia junto a Anabel Medina Garrigues. Además, este año 2025 ya ha competido en los torneos FIP de Melbourne y Dubái, y ha entrado en el ranking mundial de la FIP.

Por tanto, más que una presencia simbólica, su participación en Roma busca dejar huella. Con un juego adaptado y una mentalidad curtida en las grandes citas, Errani aspira a competir con seriedad en una disciplina que gana cada vez más adeptos en Italia y en el mundo.