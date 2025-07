Wimbledon es el Grand Slam más antiguo de todo el circuito del tenis… Y, por ello, ha vivido muchos récords a lo largo de su historia. Este lunes, en una jornada llena de sorpresas, se volvió a reescribir la historia. Giovanni Mpteshi Perricard inscribió su nombre en Wimbledon para siempre. El motivo es que, durante su partido ante Taylor Fritz, rompió el récord del saque más potente desde que se tienen registros en el torneo londinense.

El tenista francés de tan solo 20 años logró conectar un saque a 246km/h en la primera ronda del torneo de hierba. Este dato hace que el saque de Perricard fuera cinco millas por hora más rápido que el récord anterior, un misil a 238 km/h lanzado por el estadounidense Taylor Dent en 2010. Por tanto, en 2025 tenemos nuevo récord en Wimbledon.

Pero es que el joven tenista no se quedó ahí porque su siguiente saque fue a 235km/h, casi nada. Y luego, cuando iba ganando 30-0 mandó la bola a 246km/h pero no le sirvió para ganar el punto… No se sabe muy bien cómo, Fritz consiguió conectar el resto a este saque de récord con un golpe de derecha paralelo y mantener la bola en juego. Tras un intercambio de golpes terminó ganando el punto con una volea.

A new record serve at The Championships courtesy of Giovanni Mpetshi Perricard 💥#Wimbledon | @IBM pic.twitter.com/kaD5OsoCCf — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

El partido comenzó del lado de Perricard pero, con dos sets abajo Fritz no se rindió e igualó el partido poniéndose 6-4. En el cuarto, de nuevo se llegó a la muerte súbita. Mpetshi Perricard acarició el triunfo y el pase a la segunda ronda cuando se vio 5-1 arriba. No obstante, el estadounidense le dio la vuelta con 5 minipuntos seguidos. Tras el 6-5, cerró el tie-break con un 8-6. A continuación, el encuentro quedó suspendido al no jugarse en Wimbledon pasadas las 23.00 horas londinenses y se reanudará este martes.