Vuelve el circo de Kyrgios: "A Carlos Alcaraz le gustan mucho las chicas y la fiesta"

Nick Kyrgios. Para muchos un talento desaprovechado por él mismo y para otros un jugador sobrevalorado que a nivel individual jamás ha logrado un título ni siquiera de la categoría Masters 1000. Logró varios de ATP 500, una final de Wimbledon que perdió ante Novak Djokovic y fue campeón de dobles del Open de Australia. Aún así siempre lejos de los mejores y más conocido como el "payaso" del tenis que como el "chico malo" de este deporte.

Ahora casi retirado del tenis, Kyrgios es más conocido por hablar que por jugar y eso ha hecho, hablar, con el entrenador Patrick Mouratoglou. Los dos han charlado entre otras cosas de la rivalidad Jannik Sinner-Carlos Alcaraz. Kyrgios elige al italiano por una curiosa razón.

"¿Quién piensas que va a tener una carrera mejor, Alcaraz o Sinner? Deja que te diga primero el mío. Diré que Sinner, porque a Alcaraz le gustan mucho las chicas. A veces parece distraído y le gusta mucho la fiesta. Esa es la razón por la que me decanto por Sinner, porque es más reservado", comentó el australiano.

Su acompañante en la conversación opina parecido a él aunque no por las fiestas y las mujeres sino por la consistencia en pista.

"Sinner es más consistente en general. Es su mentalidad. Si miras la temporada, Alcaraz ha perdido más partidos que Sinner. Y piensas que no es mejor, ¿pero por qué? Porque no siempre está concentrado. Incluso durante los partidos tiene altibajos y Sinner se mantiene igual todo el partido. Por esa razón, sí, me quedaría con Sinner", recalcó Mouratoglou.

El extrenador de Serena Williams remató su comentario dando importancia a los duelos entre ambos: "Pero al final todo depende de cuando te midas con los grandes y del cara a cara, porque se tienen que enfrentar entre ellos muchas veces. Así que hay que ver quién gana más veces y quién tiene más títulos al final. Y si lo miramos así en este momento...".