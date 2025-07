La tremenda lección de vida de Novak Djokovic en Wimbledon que aplaude el mundo entero

Quién le ha visto y quién le ve. Novak Djokovic es uno de los deportistas que mejor maneja la presión. Y eso que en sus inicios tuvo varios problemas de concentración que le hacían irse de los partidos con demasiada facilidad. Su evolución mental ha sido brutal.

El serbio es, a día de hoy, un auténtico tempano de hielo a nivel mental, un robot que maneja a la perfección los momentos más complicados, minimizando al máximo sus debilidades durante los partidos y también cualquier revés fuera de la pista como puede ser las críticas u opinión de periodistas, analistas o aficionados.

Sobre el tema de la salud mental se ha manifestado el serbio en Wimbledon. Todo comenzó con la pregunta del periodista serbio Sasa Ozmo sobre por qué tantos tenistas se sienten agotados o recurren a los antidepresivos:

Lo primero que me viene a la mente es que las redes sociales están muy presentes y determinan en gran medida el estado de ánimo y el ritmo diario de un atleta, especialmente de los jóvenes, pero también de los veteranos. Todos están en las redes sociales, y uno puede perderse en ellas, obsesionarse demasiado con los comentarios, con lo que alguien escribe en un teclado o en el teléfono... y eso duele. No es trivial. Es algo de lo que debemos hablar seriamente."

Hay otros tantos factores. En mi opinión, la realidad es que a los jóvenes se les presiona demasiado pronto para que se profesionalicen estrictamente, antes de que hayan desarrollado la inteligencia emocional, que forma parte de la preparación psicológica para la vida. Cuando se detecta un talento, se les impulsa profesionalmente, solo jugar, jugar, jugar... y luego todo tipo de agentes se unen, aquellos con interés en el éxito, y presionan al jugador para que juegue lo máximo posible para que gane más. Es un círculo vicioso, y si un jugador se pierde un poco en él, puede afectar gravemente su psique y su forma de vivir.

El tenis tiene la temporada más larga de todos los deportes del mundo. Para la mayoría de quienes juegan el calendario completo, va del 1 de enero a finales de noviembre. Otros deportes también tienen más competiciones ahora, pero el tenis es individual: no hay suplentes, no hay 'Hoy no me siento bien, ¿puedes sustituirme cinco minutos para que descanse?'... Aquí, cada punto cuenta, cada día cuenta. Si quieres alcanzar lo más alto, tienes que transformar toda tu vida al servicio del tenis y el deporte. Te pierdes a ti mismo, es demasiado para la mayoría.