Alcaraz después de vencer a Rublev en Wimbledon: "Voy a pedirle a Ibiza que me pague"

2 horas y 43 minutos. Ese fue el tiempo que necesitó Carlos Alcaraz para batir a Andrey Rublev y meterse en cuartos de final de Wimbledon. El español consiguió remontar después de ceder el primer set en el tie break ante el ruso (6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4) en el primer enfrentamiento en hierba entre ambos tenistas.

En la rueda de prensa posterior al partido, uno de los periodistas preguntó a Alcaraz si había sido fuente de inspiración para algunos tenistas con sus viajes a Ibiza: "Norrie se inspiro en ti para ir a Ibiza. Después de Roland Garros, estuvo allí unos días. ¿Crees que marcaste tendencia para otros jugadores?", inició la conversación.

La respuesta del murciano provocó las risas de los presentes en la sala de prensa del All England Club: "Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Así que no sé. Voy a pedirle a Ibiza que me pague un poco por eso", afirmó con una sonrisa. Alcaraz se enfrentará a Cameron Norrie este martes con el objetivo de alcanzar las semifinales de Wimbledon. El británico venció en el quinto set a Nicolas Jarry (6-3, 7-6(4), 6-7(7), 6-7(5), 6-3).

No todo es fiesta en Ibiza

Después de ganar Roland Garros y antes de comenzar Queen’s, el tenista de El Palmar pasó unos días por Ibiza. El viaje a la isla se ha convertido en una tradición, aunque este vez fue diferente: "Este año ha sido más tranquilo, ha sido divertido, pero sinceramente he descansado mucho, física y mentalmente. Tres noches y tres días que han sido más que suficiente", aseguró Alcaraz en declaraciones a la agencia EFE.

El murciano entró más en detalle sobre sus vacaciones: "Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da", dijo Alcaraz entre risas. Días más tarde, Alcaraz se alzó con el trofeo de Queen’s.