Jamás hemos visto así a Djokovic: su rueda de prensa más dura

Novak Djokovic es y será eterno, pero da la sensación de empezar a ver el final de su carrera en un horizonte cercano. Así lo siente su cuerpo, el cual no pudo con Jannik Sinner a cinco sets en semifinales de Wimbledon. El italiano ganó en tres sets con facilidad y dejó a Djokovic como pocas veces le hemos visto: resignado.

Más allá de lo que dice Djokovic de que su cuerpo ya no aguanta, también… Se ha encontrado con dos jóvenes como Alcaraz y Sinner. De otra pasta. Si no estuvieran ellos y luchase con los Tsitsipas, Zverev o Medvedev, seguiría ganando Slams sin duda. pic.twitter.com/UNhBpONryJ — José Morón (@jmgmoron) July 11, 2025

Novak empezó su comparecencia hablando del físico: "Bueno, bastante. Sinceramente, no fue una sensación muy agradable en la pista. Sí, no quiero entrar en detalles sobre mi lesión ni quejarme de no haber podido jugar a mi mejor nivel. Quiero felicitar a Jannik por otra gran actuación. Eso es todo. Está en la final. Fue muy bueno. Me siento decepcionado porque no fui capaz de moverme tan bien como pensaba o esperaba hacerlo".

Djokovic tiene claro que su cuerpo a día de hoy no le responde como debería: "No creo que sea mala suerte. Es solo la edad, el desgaste del cuerpo. Por mucho que me cuide, la realidad me golpea ahora mismo, en el último año y medio, como nunca antes, para ser sincero... Me cuesta aceptarlo, porque siento que cuando estoy fresco, cuando estoy en forma, todavía puedo jugar muy bien al tenis. Lo he demostrado este año".

El problema para Novak no solo son Carlos y Sinner sino también su propio cuerpo a cinco sets: "Pero sí, supongo que jugar al mejor de cinco sets, sobre todo este año, ha sido un verdadero desafío físico para mí... Cuanto más se alarga el torneo, peor estaba mi condición. Llego a la fase final, a las semifinales en todos los Grand Slams este año... pero tengo que jugar contra Sinner o Alcaraz. Estos chicos están en forma, son jóvenes y están listos. Siento que voy al partido con las pilas vacías. Es imposible ganar un partido así. Es lo que es, ¿sabes? Es una de esas cosas que acepto y abrazo de alguna manera... afronto la realidad tal como es y trato de aprovecharla al máximo, supongo".

Eso sí, Djokovic quiere volver a Wimbledon el año que viene: "Me entristecería, pero espero que no sea mi último partido en la Centre Court. No planeo terminar mi carrera en Wimbledon hoy. Así que planeo volver definitivamente al menos una vez más".