Un demoledor Jannik Sinner destrona a Carlos Alcaraz en Wimbledon

No pudo ser. Un demoledor Jannik Sinner destronó a Carlos Alcaraz en Wimbledon y evitó que el español hiciese triplete en la hierba del All England Club de Londres. Victoria del italiano en cuatro sets siendo mucho mejor que Carlos y recuperando la moral tras la dolorosa final perdida en París. Carlos ganó 6-4 el primero y perdió por idéntico resultado los tres siguientes.

El partido empezó con un primer set trepidante que se acabó definiendo porque Carlos supo mantenerse sólido cuando Sinner le apretó de verdad. De hecho el italiano se llegó a poner 2-4, pero Carlos recuperó la desventaja inmediatamente y encima le arrebató el set en el último servicio del italiano. Lo hizo el murciando con un punto de mago en el que derrapó de lo lindo por la hierba de Londres.

Pero ganar a Sinner es muy complicado y nada más comenzar el segundo set, el italiano se puso por delante con un break en el primer saque del español y rozó el 0-3 de parcial. No obstante, Sinner nunca bajó el nivel con su servicio y se acabó llevando el segundo set con cierta holgura. 4-6 el primero y 6-4 el segundo.

En el tercero, guerra de guerrillas para Carlos. Jugó mucho mejor Sinner y por momentos golpeó a la pelota dando la sensación de que no podía fallar. Aún así Carlos aguantó el marcador apretado y mandó un mensaje de resistencia encomiable. El problema es que Sinner estaba jugando tan bien que fui imposible quitarle el set. Otro 4-6 para el italiano.

Sinner estaba jugando muy bien y Carlos mal. Ahí estaba la diferencia. Pero estando mal, Alcaraz no estaba lejos. Si subía su nivel, como hizo en París, podría haber remontada, pero no pudo ser. Sinner aprendió de lo que pasó en Roland Garros y no dudó en los momentos llamados a la resurrección de Carlos. Cuando Jannik tuvo 3 bolas de partido aprovechó la segunda y se coronó campeón de Wimbledon por primera vez.

Honor a Jannik Sinner y honor a Carlos Alcaraz. Vaya dos titanes. En París ganó Carlos, hoy Jannik. Tenemos rivalidad para muchos años. Sinner aprendió de París y Carlos aprenderá de Londres. Quedan muchos Grand Slams para Carlos. Muchos.