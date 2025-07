El gesto de Alcaraz con Felipe VI después de perder en Wimbledon

Con la cabeza alta y un agradecimiento real. Carlos Alcaraz disputó la final de Wimbledon ante Jannik Sinner, aunque esta vez no pudo sobreponerse al italiano. Alcaraz perdió su primera final ante Sinner y no pudo conquistar su tercer trofeo consecutivo en el All England Club, pero confesó no estar de bajón porque "hay que estar agradecido de lo que estás viviendo", según recogieron las declaraciones de la ATP.

El Rey Felipe VI estuvo presente en el Palco Real de la Pista Central de Wimbledon para ver el encuentro entre los dos grandes tenistas. Después del partido Alcaraz habló en los micrófonos del torneo y quiso realizar un agradecimiento especial en esos momentos: "Quiero dar las gracias al Rey de España por su presencia. Es un honor que me esté viendo jugar".

Unas palabras que recibieron posteriormente la réplica de Felipe VI: "Ha estado muy amable, porque en ese momento, con tantas cosas que se le pasaban por la cabeza, no me lo esperaba", aseguró el jefe del Estado en los micrófonos de la cadena COPE y Onda Cero. Además, afirmó que "no siempre se puede ganar" y reconoció el alto nivel mostrado por el tenista murciano: "Alcaraz ha estado increíble".

Orgullo español

Por último, el monarca lanzó un mensaje sobre el deporte español reconociendo la satisfacción de los éxitos continuos, pero resaltó la importancia de mantener siempre los pies en la tierra: "El deporte español siempre está en primera línea, da gusto acostumbrarse a las victorias, pero también hay que guardarse un poco de humildad", declaró.

El Rey ha felicitado a Carlos Alcaraz tras la final de #Wimbledon 2025 por su gran participación en el torneo. ¡Gracias, @carlosalcaraz! Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti. ➡️https://t.co/yE8izk3BUL pic.twitter.com/zQ6ADV73Na — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 13, 2025

Además, la Casa Real compartió en sus redes sociales unas imágenes después del Grand Slam para reconocer el rendimiento y el esfuerzo del tenista: "El Rey ha felicitado a Carlos Alcaraz tras la final de Wimbledon 2025 por su gran participación en el torneo. ¡Gracias, Carlos Alcaraz! Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti". Ahora, el de El Palmar descansará para coger fuerzas y enfrentar los retos que quedan por delante durante esta temporada.