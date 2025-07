Acoso en redes a Carson Branstine, la tenista que revolucionó Wimbledon

Fue una de las grandes sorpresas de Wimbledon por el revuelo que se montó alrededor de su figura. Carson Branstine, canadiense, llenó las redes sociales de comentarios, sin embargo, el paso de los días esa viralidad se ha convertido en acoso. Ella misma lo explica.

"Me llaman alien. Me dicen 'tus ojos se ven muy separados' y 'eres un extraterrestre'. Gracias. Me considero extraterrestre todo el tiempo", comenta Carson.

Hay que recordar que la canadiense dio la sorpresa en la previa ganando a Lois Boisson, semifinalista de Roland Garros, y luego se enfrentó a la número 1 del mundo Aryna Sabalenka.

Sus declaraciones tuvieron lugar en The Sun y Carson señaló directamente a las redes sociales y a su otra profesión, el modelaje: "A la gente le gusta opinar sobre cosas cuando en realidad no saben nada, pero no me molesta... Los comentarios de odio más comunes se meten conmigo por ser modelo, así que es como decir: 'Gracias, chicos, no están diciendo nada que yo no sepa".