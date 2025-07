Toni Nadal explica por qué perdió Carlos Alcaraz ante Sinner

Sigue coleando la derrota de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. El español se impuso en el primer set, pero el italiano dio la vuelta al partido y se llevó los tres sets siguientes (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) para proclamarse campeón por primera vez en Londres.

Muchos han salido a hablar de la derrota de Carlos, sin embargo, solo unos pocos son voces autorizadas para dar su opinión. Uno de ellos es Toni Nadal, tío y exentrenador de la leyenda viva del deporte, Rafa Nadal. Para Toni, Carlos no fue fiel a su mejor tenis.

"Mostró un juego intermitente y errático, no volvió a estar cómodo", comentó Toni al inicio de su exposición. "No fue de la espectacularidad a la que nos tienen acostumbrados estos tenistas", remató el exentrenador de Rafa Nadal en su columna de El País.

El que lo tiene claro es el propio Carlos, que analizó su derrota ante los medios después de la final. Eso sí, dolido por la derrota, pero sin encerrarse en la misma

"La gira de hierba que he hecho ha sido muy positiva. Han sido unas cuatro semanas aquí en Londres de las que estoy muy orgulloso y contento. Obviamente perder una final de Grand Slam siempre es complicado de aceptar, pero hemos aprendido a asumir las cosas como vienen y a sacar lo positivo. No estoy mal, sino contento de todo lo que he hecho", recalcó Carlos.