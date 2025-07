Sigue la guerra Ivanisevic-Tsitsipas: "Solo su papá le puede entrenar"

Hace unas semanas Goran Ivanisevic acusó al que por aquel entonces era su pupilo que no tenía una preparación física adecuada y que no hacía nada por solucionarlo. Hablaba por supuesto de Stefanos Tsitsipas. Después de eso, el griego despidió a Goran y aumentó la tensión llamándole dictador.

"Es muy difícil trabajar con dictadores y personas que hablan mal de ti y no sentir que son cercanos, como una familia. Poder construir una familia a partir de esto, personas que no solo trabajen contigo en el tenis, sino que también sean tus amigos después de tu carrera, es algo que realmente quiero construir. Mi entrenador, Fred (Lefevre), es mi entrenador para el resto de mi vida. No es solo una persona que estará conmigo los próximos 10 años, es un miembro de mi familia", dijo Stefanos.

Después el propio jugador griego quiso matizar sus palabras elogiando a Goran, sin embargo el mal ya estaba hecho con el uso de la palabra dictador: "Estoy agradecido por el tiempo, el esfuerzo y la energía que nos dedicó a mí y a mi equipo. Ahora que seguimos caminos separados, sólo tengo respeto por Goran, no sólo por lo que ha conseguido en el tenis, sino también por lo que es como persona. Le deseo lo mejor para el futuro".

Horas después de ese comunicado de Tsitsipas, turno de nuevo para Ivanisevic que directamente ha dicho que Stefanos solo puede ser entrenado por su padre. El dardo es claro ya que es una forma de decir que solo su padre puede aguantar el hecho de trabajar con el tenista heleno.

"El único que puede entrenarlo es su papá. Parece que ya no se puede decir nada, así es esta generación", sentenció el croata. "Se exageró todo, yo no lo insulté... Le dije todo eso, no es que lo dijera a sus espaldas. Ahora parece que ya no se puede decir nada. Lo dije con sinceridad, para obtener una reacción", mantiene Goran. Fuese cual fuese la intención de Goran, la realidad es que no ha salido bien. Eso sí, parece que últimamente nada sale bien con Tsitsipas.