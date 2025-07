Zverev busca un giro en su carrera con Toni Nadal: "Puede maximizar mi potencial"

Con esperanzas en Toni Nadal. Alexander Zverev, el número 3 del mundo, ya está preparado para debutar en el Masters 1000 de Toronto, al que llega como cabeza de serie después de que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz decidiesen no participar en el torneo. El alemán se enfrentará al australiano Adam Walton en su primer partido: "Creo que para mí en este momento se trata de ganar y de intentar sacar el máximo de lo que tengo y de lo que puedo llegar a ser", aseguró en la rueda de prensa previa.

Después de caer eliminado en la primera ronda de Wimbledon, Zverev hizo las maletas para aterrizar en Mallorca, donde estuvo entrenando diez días en la instalaciones de la academia de Rafa Nadal. Respecto a la posibilidad de tener como coach a Toni Nadal, el alemán no ocultó su entusiasmo: "Estamos hablando de cómo podría ser una posible colaboración. Estoy intentando convencerlo de que pase más semanas conmigo y ya veremos cómo va, pero es un hombre muy ocupado", afirmó ante los medios.

Todo por decidir

El de Hamburgo explicó que la situación se aclarará en unas semanas y reconoció su admiración tanto por Toni Nadal como por su sobrino Rafa: "Tiene una personalidad que también puede darte mucha confianza en ti mismo, porque cuando él habla y cuando Rafa habla, tú escuchas", comentó Zverev, relatando conversaciones que duraron varias horas, algunas de las cuales se prolongaron "hasta pasada la medianoche".

"Rafa me dio una gran perspectiva de lo que realmente es jugar contra mí, porque me veía como jugador y ahora también me ve como espectador", explicó. Por otro lado, Zverev, reconoció que Toni Nadal puede ser una pieza importante para ir con paso firme a por su primer título de Grand Slam: "Por supuesto, él estuvo antes con Rafa, con quien nunca me voy a comparar, pero si puede sacar el máximo partido de lo que tengo y puede maximizar mi potencial, estoy seguro de que puedo tener mucho más éxito en mi carrera", sostuvo el tenista.