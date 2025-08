De Miñaur firma un punto imposible y Toronto enloquece

Álex De Miñaur dejó un gran golpe en su victoria ante el estadounidense Frances Tiafoe (6-2, 4-6 y 6-4) en octavos de final del Masters 1000 de Toronto. Tiafoe cometió hasta 49 errores no forzados que terminaron costándole el partido y el australiano avanza con paso firmo en el torneo canadiense.

Tiafoe le sacó de pista con una derecha esquinada y el americano quiso anotarse el punto con una dejada, pero De Miñaur estuvo rápido. El australiano hizo uso de su velocidad para llegar a la bola y el americano erró al devolver el golpe dejando la pelota en la red. De Miñaur celebró con el puño en alto y la grada enloqueció ante dicho punto: "Es parte de mi ADN", aseguró después del encuentro el tenista criado en Alicante, de madre española y padre uruguayo.

Nunca rendirse

Asimismo, reconoció su compromiso total en cada punto de partido, sin importar la situación parece favorable o no: "Nunca dejo ir ningún punto, no importa la posición en la que esté en el intercambio. Sí, hoy fue un ejemplo crucial de lo que significa si haces ese punto extra. Fue un gran momento, me dio un punto de break y aunque no fui capaz de convertirlo envié un mensaje de que quería este partido", reflejó su mentalidad competitiva.





El tenista es consciente tanto de sus limitaciones como de sus fortalezas y destacó sus piernas como un punto a favor que puede equilibrar la balanza frente a sus rivales en la pista: "No tengo las armas más grandes, pero una cosa en la que me puedo apoyar son mis piernas". "He trabajado muchas horas en el gimnasio, fuera de la pista, para asegurarme de que mi juego de pies y velocidad son lo que son", completó el número 8 del mundo.

De Miñaur tiene como entrenador al español Adolfo Gutiérrez y se medirá en cuartos de final a Ben Shelton. En 2023, el australiano llegó a la final del torneo, pero Jannik Sinner le impidió conseguir su primer título de Masters 1000. En esta ocasión, el tenista australiano viene de vencer a Davidovich en el Torneo de Washington (5-7, 6-1 y 7-6(3)), después de salvar hasta tres bolas de partido.