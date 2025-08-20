Alcaraz y Raducanu, la pareja más esperada del dobles mixto, tiene un debut amargo

Eliminado en el estreno. El debut de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu en el dobles mixto del US Open aguardó gran expectación, aunque el dúo no aguantó mucho en este nuevo formato. La pareja cayó eliminada en dos sets frente a la dupla formada por Jack Draper y Jessica Pegula (4-2, 4-2). Ambos comenzarán a preparar el camino en solitario para el cuarto y último Grand Slam de la temporada que tiene como escenario Nueva York.

Apenas duró 51 minutos la unión entre el murciano y Raducanu, no empezaron de la mejor manera, pero no perdieron la sonrisa en ningún momento del partido. La tenista británica cedió su saque en el primer juego y eso sirvió para que Draper y Pegula se adelantaran en el choque, una ventaja que mantuvieron sin problema a lo largo de la primera manga. La dupla británica-estadounidense salió más centrada en conseguir la victoria.

El segundo set empezó mejor para Raducanu y Alcaraz, que aguantaron la presión, hasta que la inglesa cedió su servicio. A pesar de ello, la pareja peleó hasta el último juego y Alcaraz dejó uno de sus puntos imposibles al alcanzar una volea de Draper y superando a su rival por fuera de la pista. Emma no se podía creer el punto de su compañero y se llevó las manos a la cabeza desatando las risas entre la pareja. Ambos recibieron 17.000 euros cada uno y tendrán una experiencia más para contar.

"ARE YOU KIDDING?!" says Emma 😱 Alcaraz refuses to give up on the point and finds the pass! 🔥@carlosalcaraz @EmmaRaducanu #USOpen pic.twitter.com/ZKkfzshz67 — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2025

Más despedidas

Novak Djokovic y su compatriota Olga Danilovic perdieron ante los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva (4-2, 5-3). Los estadounidenses Venus Williams y Reilly Opelka cayeron frena a Rublev y Karolina Muchova (4-2, 5-4 (4)). Naomi Osaka y Gael Monfils quedaron eliminados ante Lorenzo Musetti y Caty McNally (5-3, 4-2). Alexander Zverev y Belinda Bencic fueron eliminados en primera ronda por Harrison y Collins (4-0, 5-3).

En cuartos de final, la dupla Errani y Vavassori venció a Rublev y Muchova (4-1, 5-4(7)) y Swiatek y Ruud vencieron a Musetti y McNally (4-1, 4-2). Medvedev y Andreeva no pudieron superar a Pegula y Draper (4-1, 4-1). Además, Ben Shelton y Taylor Townsend se quedaron en a las puertas de las semifinales ante Harrison y Collins (4-1 y 5-4(2)). En las semifinales se verán las caras Swiatek y Ruud con Pegula y Draper y por el otro lado se enfrentarán Harrison y Collins a la pareja formada por Errani y Vavassori.