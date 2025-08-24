El dineral que ha pagado un aficionado por una carta de Carlos Alcaraz: "No lo entiendo"

Carlos Alcaraz ya está en New York para la disputa del U.S. Open. Su debut en el dobles mixtos no fue bueno, ya que cayó junto a su pareja Emma Raducanu en primera ronda.

El tenista murciano se llevaba, horas después, una tremenda sorpresa. En un acto con Babolat, su marca de raquetas, se le informó que una carta firmada con su nombre, tras la consecución del título en Indian Wells 2024, vale 222.000 dólares. Es la cantidad que pagó un aficionado por hacerse en propiedad con la misiva.

"first of all, thank you but at the same time, i don't understand" real 😭😭😭 pic.twitter.com/4x1SQ9f8jI — chaolos (@swervebott) August 22, 2025

Cuando le preguntaron que dijera una cifra sobre el valor de su propia carta, Alcaraz empezó a especular: "30.000, 70.000, 150.000.... 250.000". Cuando escucho 222.000 dólares, alucinó: "Gracias pero no lo entiendo que una carta mía valga tanto".

Es el tenista mejor pagado

​

La revista Forbes publicó el viernes su informe anual de jugadores de tenis mejor pagados y el español lidera por segundo año consecutivo ese ranking con 48 millones de dólares, de los que 35 son en contratos publicitarios.