Casper Ruud vuelve a Estados Unidos un año más. Este año comienza siendo noticia por algo ajeno a su tenis… No hay que pasar por alto que en la final del Us Open 2022 perdió contra Carlos Alcaraz, el día que el murciano se aseguró ser el número uno mundial más joven de la historia de la ATP, desde que instauró un ranking oficial informatizado en 1973.

El joven tenista noruego fue el damnificado de la eclosión de Alcaraz, como lo había sido de la fortaleza de Rafa Nadal y Novak Djokovic en sus otras dos finales de Grand Slam, en Roland Garros. Así, un año más vuelve a las pistas americanas y este martes debutará en individuales, contra el austríaco Sebastian Ofner.

Casper Ruud, que fue finalista del cuadro de dobles mixto del US Open junto a la polaca Iga Swiatek, denunció en la NRK, televisión pública de su país el persistente olor a marihuana en Nueva York, que también afecta a las pistas de Flushing Meadows. "Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito".

Pero el noruego no se quedó ahí criticando el olor de las pistas de tenis y continuó diciendo que "creo que es molesto estar en la cancha y que alguien fume un porro. No es agradable para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor a cannabis. No podemos hacer nada al respecto, a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda. Aunque deberían escuchar a los tenistas".

Es cierto que el tema del olor a marihuana es algo recurrente, especialmente en el Us Open. De hecho, durante las últimas ediciones son varios los jugadores que han comentado que el olor a marihuana es intenso alrededor de algunas pistas externas del complejo que acoge el último Grand Slam de la temporada.

Otros tenistas que se han quejado de olor

Esta problemática no es algo nuevo, de hecho, en el partido de la ronda femenina que enfrentó a Maria Sakkari y Rebeka Masarova en el año 2022, la griega explotó por el fuerte olor a cannabis y se quejó a la juez de silla. La instalación es la que está más pegada al Corona Park y no hay que olvidar que el consumo recreativo de marihuana está permitido en la ciudad de los rascacielos desde 2022.

"Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque", sentenciaba Sakkari. Quien fuera su rival en ese encuentro, Masarova lo ratificó: "En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa".

Pero no solo las chicas sino que el siempre polémico Kyrgios también protestó en el 2022 sobre el olor en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo tenístico. "Si fueran olores de comida, no me quejaría", dijo Kyrgios al juez Jaume Campistol. Pero el griego no se quedó ahí y continuó explicando al juez: "es marihuana. Cuando un deportista tiene asma, obviamente no es lo ideal", continuó. El árbitro se dirigió a los espectadores tras las quejas de Kyrgios: "como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha".

Tras las quejas continuadas de los tenistas, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha iniciado investigaciones para determinar el origen exacto del olor. Según el portavoz Chris Widmaier, tras analizar videos y hablar con jueces, "no se encontró prueba de que alguien estuvo fumando en la Cancha 17", confirmando que el aroma proviene del adyacente Corona Park.

Aunque está prohibido fumar dentro de las instalaciones del torneo, el complejo se encuentra en un espacio abierto donde la legislación estatal permite el consumo recreativo de cannabis.